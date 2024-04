Ovih 7 stvari ne smete da radite tokom menstruacije: Jedna navika izaziva veoma ozbiljne posledice

Iako za vreme menstruacije želite da vas svi puste na miru sa svojim idejama i zamislima, ginekolozi imaju nekolicinu dobrih saveta koji će pozitivno uticati na vaše zdravlje.

Svaki mesec proživljavate bol, nadutost i pregršt emocija koje ne znate kako da ukrotite. Menstrualni ciklus je težak sam po sebi, a neretko i nepodnošljiv, zato ni jednoj ženi ne pada na pamet da još sluša silne savete oko toga kako bi trebala da se ponaša dok je u ciklusu.

Ipak, stručnjaci su rekli neke pametne stvari i daju vam pametne savete koji će poboljšati vaše intimno zdravlje:

1. Ne jedite slanu hranu

Tokom menstruacije mnogo žena zadržava vodu, pa je bolje dodatno izbegavati so. Obzirom na to da slana hrana dehidrira telo, ono to nadoknađuje tako što zadržava vodu. Međutim, ako ste već upali u prekomernu upotrebu soli i sako ste naduveni, pijte puno vode kako biste isprali višak soli iz tela i vratili se u normalno stanje.

2. Nemojte konzumirati kofein

Verovali ili ne, kofein može uticati na to da vam grudi budu osetljive tokom menstruacije, a uz to kofein se u mozgu blokira jedan neurotransmiter što izaziva ubrzani rad srca, anksioznost i povećane simptome PMS-a.

3. Nemojte zanemariti zaštitu

Osim što tehnički možete zatrudneti dok imate menstruaciju, tada ste i osetljiviji na polne bolesti, pogotovo na one koje se prenose krvlju.

4. Nemojte koristiti intimnu kozmetiku sa parfemom

Parfemi u proizvodima za negu mogu uticati na vaginalne iritaciju, pa ih izbegavajte. Koristite proizvode specifično namenjene intimnoj nezi, a ako imate intenzivan miris i uz njih, posetite ginekologa.

5. Nemojte predugo čekati da popijete lek protiv bolova

Ako imate jake grčeve, popijte tabletu na vreme. Na taj način ćete sprečiti same simptome grčeva, umesto da ih naknadno lečite.

6. Nemoj po ceo dan samo sedeti na kauču

Iako dosta žena izbegava vežbanje dok ima menstruaciju, lekari predlažu da se pokrenete. Rast endorfina u telu može pomoći u smanjivanju grčeva i promenjivog raspoloženja!

7. Nemojte da zaboravljate da menjate tampone ili uloške

To je osnovni deo dobre higijene. Tampone bi trebalo menjati svakih 4 do 6 sati da biste izbegli sindrom toksičnog šoka, a uložak na svaka 3 do 4 sata. Čašicu možete držati do 12 sat

