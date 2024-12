Ovo je hrana koja ubija kandidu: Poboljšava rad creva i imunitet, jedite je svaki dan

Da li se i vi mučite sa ovim? Evo šta može da pomogne!

Ozbiljniji slučajevi kandidijaze mogu potrajati nekoliko nedelja

Kandida je vrsta gljivice koja se prirodno nalazi u našem organizmu, ali problemi počinju kada se umnoži i poremeti ravnotežu u sluzokoži koja je njeno prirodno stanište (sluzokoža creva, usne duplje i genitalija).

Kandidu obično drže pod kontrolom dobre bakterije i jak imunitet.

Antibiotici i preterani stres loše utiču na dobre bakterije i imunitet i dolazi do preteranog rasta kandide koju nazivamo kandidijazom. Većina blagih do umerenih slučajeva kandidijaze će se očistiti u roku od dva do tri dana nakon završetka lečenja. Ozbiljniji slučajevi kandidijaze mogu potrajati nekoliko nedelja da se potpuno nestanu nakon tretmana.

I zato, postavlja se pitanje kako izlečiti kandidu prirodnim putem.

Tretman se zasniva na jačanju mikroflore organizma, odnosno jačanju dobrih bakterija i izgladnjivanju kandide. Kao što smo spomenuli, kandida se hrani šećerima i prvi korak je potpuno eliminisanje šećera iz ishrane. To ne znači samo odricanje od slatkiša, već pažljivo čitanje deklaracija na proizvodima jer šećera ima tamo gde ga ne očekujete – na primer u konzervi.

Izbegavajte:

Šećer

ugljeni hidrati – pirinač, testenina, krompir, kuvana šargarepa, sve vrste žitarica

alkohol i kafa

povrće kiselo u sirćetu

mlekom

Šta je dobro jesti?

Što više zelenog povrća

povrće koje raste iznad zemlje – kelj, karfiol, tikvice, patlidžan, spanać, sve vrste zelene salate,

paradajz, biber

meso i iznutrice

domaći kiseli kupus

riba i morski plodovi

jaja

jogurt, kefir, puter

pripremite hranu sa masnoćom, puterom ili maslinovim uljem

koštani temeljac (za obnavljanje crevne mikroflore) i sve vrste bistrih supa

unosite dovoljno vode u svoje telo

Začini koji se koriste za prirodno lečenje kandide:

Đumbir

kajenski biber

kurkuma

cimet

kumin

beli luk

Preporučuje se da ujutru popijete čašu mlake limunade u koju ste dodali đumbir i malo kajenskog bibera. Podsticaće rad creva i razmenu supstanci u telu, piše Cleveland Clinic.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com