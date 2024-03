Ovo je idealna boja urina: Doktorka pokazala tri uzorka, a jedan je problematičan (video)

Kada vršimo malu nuždu, retko obraćamo pažnju na to kakve je boje naš urin, ali stručnjaci upozoravaju da bi to i te kako moglo da nam pokaže koliko smo hidrirani, piše news.yahoo.

Doktorka opšte prakse dr Zoe Vilijams u emisiji „This Morning“ je pokazala tri flašice vode u rasponu boja od potpuno bistre do bledo žute i rekla: „Svi ćemo biti upoznati sa ovim, ali naš urin se menja u zavisnosti od toga koliko smo hidrirani.

Ona je dodala da se naša tela sastoje od 60 odsto vode, pa čak i ako smo samo jedan do dva procenta dehidrirani, to može uticati na naše raspoloženje i nivo energije.

Pored toga, studija sa Univerziteta Loughborough otkrila je da vožnja u dehidriranom može biti jednako opasna kao i vožnja u pijanom stanju.

Ako je vaš urin boje slame ili boje šampanjca, veoma ste zdravi. Međutim, ako je bleđa od toga ili potpuno čista, možda ste zapravo previše hidrirani.

Ako ujutru vidite tamnije žuti urin, to je sasvim normalno, ali ako se to dogodi kasnije u toku dana, to vam govori da morate da pijete više vode, otkrila je dr Zoe

Ako ste jako dehidrirani, vaš urin može postati narandžasti ili braon. Međutim, ove tamnije nijanse mogu ukazivati na osnovno zdravstveno stanje, upozorila je dr Zoe.

Koliko čaša vode treba da popijete dnevno?

Zdravstveni stručnjaci su otkrili da bi trebalo da pijete puno tečnosti, kao što su voda, čaj i voćni sok da biste ostali hidrirani. Ključno je da pijete najmanje šest do osam čaša redovno tokom dana.

Ako ste aktivni ili ako je vreme posebno toplo, postoji veći rizik od dehidracije. Da biste ostali hidrirani, trebalo bi da povećate unos tečnosti.

Pored toga, ako vi ili vaše dete povraćate ili imate dijareju, važno je da pijete vodu kako biste bili sigurni da ne dehidrirate.

