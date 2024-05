Ovo je rani simptom raka koji mnogima najčešće promakne

Tako je lako naše lične zdravstvene potrebe staviti na kraj. Možda vaš supružnik, deca ili roditelji imaju gust raspored termina kod lekara i aktivnosti koje treba da prate. Možda vam posao oduzima toliko energije da ne možete da zamislite da dodate i čekanje kod lekara na svoju listu obaveza, posebno ako se ne osećate bolesno. Ali prema onkolozima, bez obzira koliko ste zauzeti, trebalo bi da date prioritet svom zdravlju, prenosi Yahoo.

Bilo bi pogrešno razmišljati o svom zdravlju samo kada vam je potrebna medicinska intervencija. Postoji jedan rani simptom raka koji često prođe ispod radara jer su mnogi od nas previše zauzeti da bi ga primetili. Prema dr Suzani Grir, imunologu specijalizovanom za onkologiju i istraživanje autoimunih bolesti, ovaj znak koji se često propušta je ignorisanje kada nešto nije normalno za vas ili odbacivanje promene u vašem telu koja nije tipična.

Postoji mnogo različitih vrsta raka, tako da nije iznenađenje što dr Grir kaže da se oni predstavljaju na mnogo različitih načina. Ako želite rano da dijagnostikujete rak, ona kaže da je ključno biti u skladu sa svojim telom (znati šta je za vas normalno, a šta nije). „Uopšteno govoreći, rani znaci upozorenja za sve vrste raka su promene u vašem telu koje se razlikuju od onoga što je normalno za vas“, kaže ona, „Specifični rani znaci upozorenja uključuju, ali nisu ograničeni na, umor, promene u navikama creva, ili bešike, rane koje ne zarastaju, neobične kvržice, zadebljana područja ili iscedak, promene u disanju kao što su kratak dah, kašalj, promuklost, neobjašnjivi gubitak težine, hronične probavne smetnje i promene bradavica“.

Za žene, ginekološki onkolog dr Keli Rat dodaje da nemogućnost da jedu pun obrok, krv u urinu ili stolici, nepravilno vaginalno krvarenje, abnormalne lezije kože, bol u dojci, novi bol u stomaku ili karlici, kratak dah ili kašalj, otečene limfe čvorovi čvorovi, između ostalih simptoma, mogu biti znaci raka.

Da budemo jasni, to ne znači da ako iznenada počnete da se osećate umorno ili imate loše varenje, automatski treba da pretpostavite da imate rak. To nije istina. To jednostavno znači da sve promene koje doživite ne treba odbaciti i treba ih shvatiti kao znak da posetite svog lekara.

Prilikom vaše posete, dr Rat kaže da objasnite svom lekaru šta su vaši novi simptomi i zašto ste zabrinuti. Ako ste zabrinuti da možda imate rak, ona preporučuje da na skrining dovedete nekoga kome verujete. „Mnogo puta simptomi raka mogu biti suptilni. Takođe je zastrašujuće videti doktora kada ste zabrinuti za rak“, kaže ona, „Povesti člana porodice ili prijatelja sa sobom možete pomoći sa ovim osećanjima i obezbediti još jedan par ušiju da zapamtite sve stvari o kojima pričate tokom pregleda.’

Zdrave navike koje mogu smanjiti rizik od raka

Dobijanje raka nije uvek moguće sprečiti, ali stručnjaci kažu da postoje navike koje mogu pomoći u smanjenju rizika. „Najvažnije je izbegavati izlaganje poznatim kancerogenima, uključujući dim cigareta i duvan, UV zračenje sunca, alkohol i masnu hranu“, kaže dr Grir. Dodaje da vakcinacija protiv humanog papiloma virusa (HPV), fizička aktivnost i redovni pregledi za rak dojke, grlića materice, prostate i debelog creva mogu imati ulogu u prevenciji ili ranom otkrivanju raka.

Uz sve ove radnje, dr Rat kaže da je takođe korisno znati da li vaša porodica ima istoriju raka. „Neki pacijenti koji imaju jaku porodičnu istoriju raka imaju pravo na genetsko testiranje“, kaže ona, dodajući da genetsko testiranje može pomoći u identifikaciji gena koji mogu povećati rizik od razvoja raka. „Ako nosite određene gene, možda će vam biti propisani lekovi ili operacija za sprečavanje raka“, dodaje on.

Na kraju, ako imate bilo kakvih pitanja o prevenciji raka, dr Rat savetuje da posetite svog lekara. Zbog toga su tu! Iako ne želite da živite u stalnom strahu od dobijanja raka, važno je da vodite računa o sopstvenom zdravlju – a to počinje od saznanja šta je za vas normalno, a šta nije. Ako primetite da nešto nije u redu, nemojte izbegavati da saznate zašto zbog straha ili zauzetosti. Kod svakog raka, rano otkrivanje je ključno.

