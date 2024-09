Ovo piće se pije na eks, a bomba je za imunitet: ‘Prehlada je bila najblaža ikad’

Novinarka Expressa Diana Buntajova podelila je svoje iskustvo s napitkom od đumbira za jačanje imuniteta, koje je isprobala po preporuci prijateljice.

Iako je u početku bila skeptična, ubrzo je shvatila koliko ovo piće može delovati na zdravlje. Nakon što je nedelju dana pila đumbir, rezultati su bili iznenađujući – brže se oporavila od prehlade i vratila joj se energija. Ipak, uz sve prednosti, suočila se s probavnim problemima tokom korištenja ovog napitka, piše Mirror.

Efikasan napitak za imunitet protiv prehlade

„Odlučila sam da budem spremna za sezonu prehlade i gripa isprobavanjem ovih malih napitaka pre nego što jesen službeno započne 23. rujna. Nisam mogla da verujem koliko ovi napici đumbira mogu dobro da deluju. Nabavila sam sokove đumbira iz juice bara i ispijala sam male bočice u isto vreme nakon ručka i to nedelju dana. Pre nego što sam započela svoju misiju, pričala sam s Džastinom Gašparovičem, stručnjakom za bihevioralnu psihologiju, o tome kakve bih efekte mogla da očekujem“, rekla je Buntajova.

Gašparovič je objasnio da je glavni sastojak pića – koren đumbira – pun antioksidansa, antivirusnih i antibakterijskih svojstava te da đumbir smanjuje upale i podstiče bolju probavu, ali Diana je ipak imala probavne smetnje zbog svojih prethodnih zdravstvenih stanja.

„Napitak od đumbira u bočicama može biti neverovatan saveznik u jačanju imunološkog sistema smanjenjem hroničnih upala u telu“, rekao je stručnjak Gašparovič.

Novinarka je zatim ispričala kako se borila s prehladom: „Četvrtog dana moje nove rutine ispijanja đumbira, osetila sam početak prehlade. Poznati osećaj ekstremnog umora i čudne topline počeo je da uzima maha kako je dan odmicao. Do večeri je grlo počelo da me boli. Sledeće jutro probudila me glavobolja pre nego što je alarm uopšte počeo da zvoni.“

„Međutim, moja prehlada nije bila tako jaka kao što sam očekivala. Ovaj medicinski koktel znači da moj imunološki sistem nije uvek bio sjajan. Čak i obična prehlada bi me obično uništila na dve nedelje, ali ne i ovaj put. Kako je dan odmicao, simptomi mi se nisu pogoršavali, a začepljenost nosa je bila ublažena mojom dnevnom dozom đumbira, koja mi je očistila sinuse u roku od nekoliko minuta. Kad je došao sedmi dan, dobro sam se osećala kad sam se probudila. Ovo je bila nedvojbeno najblaža prehlada koju sam ikada imala“, navela je.

Diana je na kraju zaključila da će i dalje konzumirati đumbir uprkos nekim nuspojavama.

