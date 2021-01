Patite od čestih vaginalnih infekcija? Menjajte ishranu!

One su glavni uzrok problema!

Ukoliko često imate problem sa vaginalnim infekcijama, uzrok svega potražite u ishrani i životnim navikama koje mogu biti problem.

Izbacite šećer i kvasac iz ishrane

Gljivice koje uzrokuju vaginalnu infekciju se ishranjuju šećerom i kvascem. Zbog toga se savetuje izbegavanje namirnica koje sadrže ove materije (naročito alkohol), pogotovo u prvoj fazi terapije. Istovremeno, preporučuje se konzumiranje namirnica koje stimulišu proces izbacivanja toksina iz organizma, kao što su crni luk, spirulina i pšenične klice.

Koristite ulje origana i beli luk

Ulje origana i beli luk ispoljavaju antiviralno dejstvo i mogu da ubrzaju proces izlečenja od gljivične infekcije. Uzimajte 100 do 150 mg ulja origana, tri do četiri puta dnevno, ili 300 do 600 mg belog luka dva puta dnevno. No, imajte na umu da beli luk razređuje krv, pa ga nemojte uzimati ako pijete lekove za razređivanje krvi, ili ako ste nedavno operisani, ili ćete se uskoro podvrgnuti hirurškom zahvatu.

Stavljajte razblaženo ulje čajevca na kožu

Kada je u pitanju spoljašnja gljivična infekcija, ulje čajevca je korisno prirodno sredstvo za topičnu primenu (na koži), jer ispoljava antibakterijsko i antiviralno dejstvo. Najbolje je koristiti ga u razblaženoj formi, jer ovo ulje može da izazove iritacije i gorući osećaj. Da biste ga razblažili, pomešate 5 do 15 kapi ulja čajevca s vodom, neposredno pre primene. Nakon primene tretiranu oblast isperite vodom.

Uzimajte probiotike

U slučaju pojave gljivične infekcije, korisno je uzimati i probiotike. Ovi korisni bakterijski sojevi mogu da povrate mikrobiotsku floru u organizmu i tako zaustave rast gljivica koje su prouzrokovale infekciju. Probiotici mogu da se uzimaju u formi suplementa, ili kroz ishranu (jogurt, kiseli kupus, kefir, kimči). Određeni sojevi probiotika, kao što je Lactobacillus, mogu da spreče narušavanje ravnoteže prirodne mikroflore vagine.

Obratite se ginekologu

Ako je vaginalna infekcija jaka, a simptomi dugotrani, obavezno se javite ginekologu. On će vam, na osnovu brisa, prepisati vaginalete i kreme (antimikotike) koji će vam pomoći da se izlečite. Anitimikotike nemojte uzimati sami, pustite da lekar prosudi o njihovoj jačini, tipu i dužini terapije. Ne zaboravite – gljivične infekcije su uporne i često se vraćaju, pa su mere predostrožnosti neophodne čak i kada nestanu simptomi.

