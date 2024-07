Pogledajte svoje nokte, njihova boja otkriva kakvo je vaše zdravstveno stanje

Boja noktiju može da nam kaže mnogo toga o našem zdravlju

Možda će vam zvučati blesavo, ali čudna boja noktiju može da ukazuje da imate neki zdravstveni problem koji morate da rešite što pre.

To što stalno perete ruke ne znači da ste zdravi i da vam nokti ne otkrivaju neku tajnu vezanu za vaše zdravlje. Zdravi nokti su glatki, uobičajene boje i bez bilo kakvih tačkica i flekica po njima. Pogledajte vaše nokte i ako primetite nešto čudno razmislite o poseti lekaru. Ovo su samo neke od promena koje zaslužuju odlazak kod lekara.

Braon i crni nokti

Ukoliko primetite ovu boju možda se radi o melanomu, koji se retko kada javlja ali može da bude smrtonosan ukoliko se ne tretira na vreme. Ukoliko pored toga primetite bol, krvarenje ili listanje noktiju, zakažite pregled. Ovo važi i za promene na koži oko noktiju a ne samo na nokatnoj ploči. Drugi razlozi mogu da budu gljivične infekcije, bakterijska infekcija ili samo reakcija na lekove koje pijete.

Žuta boja noktiju

Ovde je uglavnom reč o gljivičnoj infekciji ili psorijazi. Kod psorijaze se nokat lista i biva zašiljen. Gljivična infekcija započinje manjim promenama u vidu belih fleka ili naslaga ispod noktiju, a kasnije prelazi u žutu boju i zahvata ceo nokat. I jedno i drugo stanje upozorenje su za odlazak kod lekara. Ukoliko su vam svi nokti jarko žute boje, možda je reč o sindromu žutih noktiju kada dolazi do oticanja ruku i nogu usled zadržavanja tečnosti u organizmu.

Zelena boja sluti na bakterijsku infekciju

Pseudomonas Aeruginosa uzrokuje plavo-zelenu boju noktiju, a javlja se kod ljudi čije su ruke stalno u vodi. Ova bakterija živi u toploj sredini gde se lako razmnožava.

Ljubičasta, plava ili crvena boja

Ljubičasta boja nastaje kada se malo krvi nađe zarobljeno između nokatne ploče i mesa, a javlja se usled neke povrede pri udarcu. Ukoliko se ne radi o povredi može biti da je to neki tumor i obavezno se javite lekaru ili dermatologu.

Plavi nokti

Ovde je možda reč o cijanozi kada crvena krvna zrnca nisu dovoljno obogaćena kiseonikom. To ukazuje na probleme sa plućima ili srcem, kao što su astma, pneumonija ili loša cirkulacija. Drugi razlog može da bude i izloženost srebru.

Beli nokti

Uglavnom se javljaju kao posledica neke traume, dok bele linije po noktima mogu da ukazuju i na trovanje arsenikom koje rezultira otkazivanjem bubrega. Može biti i infekcija gljivicama ili bakterijama, pa posetite lekara.

Pola pink pola beli, crveni ili braon nokti

Male beličaste polumesečne beline u korenu nokta su normalna pojava, ali njihovo izduženo prostiranje do pola nokta koji je uz to roze, crven ili braon su znak da nešto nije u redu. To može da ukazuje na probleme sa bubrezima i zahteva pomoć lekara.

