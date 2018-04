Popularno kod mladih, a može biti fatalno

Istraživači iz Kanade, sa Univerziteta Viktorija u Britanskoj Kolumbiji, došli su do zaključka da mešanje energetskih pića, koja sadrže kofein, sa alkoholom – može da bude recept za nevolju.

Analizirani su rezultati 13 prethodnih studija tako da je ustanovljena viša stopa povreda kod osoba koje su mešale energetska pića sa alkoholom u odnosu na grupu koja je pila samo alkoholna pića.

Činjenice govore da konsumiranje alkohola pomešanog sa energetskim napicima povećava rizik od povreda. Ovakvo ponašanje (mešanje pića) povećava rizik (nekoliko puta) za povrede od padova, saobraćajnih nesreća, ali i od rizičnog ponašanja, nasilja i samoubistava.

Stimulativni efekti kofeina u energetskim pićima u stvari vrše neku vrstu „maskiranja“ sedativnog efekta alkohola, ali energetska pića ne umanjuju loše efekte alkohola na telo i mozak. Pomešana – energetska pića sa alkoholom – obično dovode osobe do potcenjivanja nivoa pijanstva, tako da se ponašaju kao da nisu pijane i sebe izlažu povećanom riziku.

Mešanje alkohola i energetskih pića sa visokim nivoim kofeina postalo je popularano naročito kod mladih osoba, kažu profesori sa Univerziteta u Severnom Kentakiju.

Pića mešaju obično mlade osobe, a to im je dostupno u barovima i restoranima: npr. mešavine votke sa popularnim brendovima energetskih pića. Mladi obično nemaju kod kuće toliki izbor energetskih pića za mešanje sa alkoholom kao u restoranima ili barovima. Votka se najčešće meša sa energetskim pićima zato što u sebi sadrži veliki procenat alkohola, a nema miris kao ostala alkoholna pića.

Kokteli i mešana pića na bazi kofein-alkohol u suštini su zabranjeni u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ali se komponente mogu kupiti odvojeno i mogu se pomešati u čaši.

Rezultati mešanja alkoholnih i energetski pića vrlo su uznemirujući. Prema zvaničnim podacima za SAD i Kanadu, u periodu od 2007. do 2011. godine broj poseta službama hitne pomoći zbog neumerene ili nesmotrene upotrebe energetskih napitaka, skoro se udvostručio. Oko 15% slučajeva je posledica korišćenja kombinacije alkohol-energetski napici, navodi se u studiji.

Stručnjaci upozoravaju da prema nekim procenama oko 25 procenata studenata u Kanadi konsumira kombinovana pića. Oni kažu da vole ukus takvih koktela i cene podsticaj koji dobijaju od visokog nivoa kofeina u energetskim pićima pomešanim sa alkoholnim.

Navodne prednosti koje „osećaju“ konsumenti koktela alokohol-energetsko piće: onda u stanju da ostanu budni duže i da se zabavljaju više. Pored toga, veliki broj mladih osoba koji pije ovakve mešavine smatra da mogu da piju više bez osećaja da su pijani i bez toga da osobe iz njihove okoline primete da su popili (i kada su pijani, ne „bazde“ na rakiju).

Iskustva govore da se kod osoba koje kombinuju alkohol i kofein – percepcija ne poklapa sa realnošću.

Proizvođači energetskih pića uglavnom se pravdaju time da jedna limenka pića sadrži oko 80 miligrama kofeina, što odgovara jednoj šoljici kafe. Međutim, realnost govori da energetska pića sadrže i druge sastojke tako da su pitka i pri mešanju sa alkoholom ne stvaraju osećaj za meru, a stvaraju neke „nezdrave“ efekte. Problem je u tome što mladi obično popiju više nego što njihov organizam može da izdrži.

Analiza istraživanja

U većini naučnih studija koje su istraživači analizirali nađena je veza između konsumiranja koktela „alkohol-energetska pića“ i povreda izazvanih nesigurnom vožnjom u saobraćaju, ili čak razmišljanjima o samoubistvu.

Tokom istraživanja korišćene su različite metode da se ispitaju različite grupe ljudi u SAD, Kanadi i Tajvanu: studenti, srednjoškolci, maturanti i fizički radnici. U deset studija povezana je viša stopa povreda kod osoba koje piju pomešana alkoholna sa energetskim pićima u odnosu na osobe koje su pile samo alkohol. Nije se moglo utvrditi koliko često se povrede dešavaju.

Studija je našla vezu, ali ne dokazuje da je kombinacija pića odgovorna za nezgode, već se smatra da i ostali faktori mogu uzrokovati dodatni rizik.

U tri studije nije otkrivena nikakva veza između povreda i mešanja alkoholnih pića sa energetskim pićima. U Australiji je u jednoj studiji nađeno da su osobe koje su pile samo alkohol imale veće šanse da se povrede od osoba koje su mešale alkohol sa energetskim napicima, što opet može biti stvar mentaliteta, običaja ili „australijske osobenosti“ u ispijanju alkohola, odnosno energetskih napitaka.

Rezultati studije objavljeni su nedavno u izdanju časopisa „Journal of Studies on Alcohol and Drugs“.

Napomene i saveti

Ispijanje koktela ili mešavine energetskih pića sa alkoholom postalo je popuralno u svetu, ali i kod naše omladine, što ukazuje na potencijalne zdravstvene opasnosti. Zato se pridružujemo savetima medicinskih radnika da treba izbegavati potencijalne opasnosti i da ne treba mešati alkohol i energetske napitke.