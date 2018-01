Praznični stomačni problemi

Kada je reč o praznicima, problemi sa stomakom i varenjem i te kako su česta pojava. Praznici, naime, stvaraju savršene uslove za pojavu prave oluje kada je reč o stomačnim problemima, izazvanim konstantnim putovanjima, raznim svečanostima, svečanim ručkovima i obilnim obrocima.

Kada je reč o ženskoj populaciji, stvari su čak i ozbiljnije. Žene su u ovom periodu ranjivije od muškaraca, jer se neki od najčešćih stomačnih poremećaja u većoj meri javljaju kod žena nego kod muškaraca. Jedno od novijih istraživanja otkrilo je da za vreme praznika skoro polovina ukupne ženske populacije ima problema sa povećanim stresom, što dalje može bitno uticati na razvoj i pogoršanje stomačnih problema. Žene su uoči praznika izložene stresu povodom nabavke i pripremanja hrane, a pored toga, u toku pripremanja obroka i svečane trpeze više puta probaju raznu hranu i sastojke.

Kako biste se pravovremeno i što bolje zaštitili od gorepomenutih neprijatnosti, obratite pažnju na najčešće uzročnike stomačnih problema i posledice koje oni sobom nose.

Uzrok: preterivanje sa prazničnim obrocima

Posledica: gorušica

Tokom praznika obično pojedemo više hrane nego što stomak može da primi, a u pitanju je često masna hrana koja se teško vari, poput visokokaloričnih nadeva, kobasica, pečenja, alkoholnih pića, torti ili pita. To istovremeno znači i otežano varenje, koje stvara osećaj isušenosti i gorućeg bola i često je praćeno mučninom, podrigivanjem i prisustvom neprijatnog kiselog ukusa u ustima. Taj osećaj, kao da vam u stomaku nešto gori, direktna je posledica vraćanja stomačnih kiselina u jednjak, i to posle obroka i nakon 3 sata provedena u ležećem položaju. Ukoliko dođe do gorušice, najbolji način da olakšate posledice jeste uzimanje nekog od antacida ili nekog od lekova za blokiranje stomačnih kiselina, jer oni deluju čak i do 8 sati i mogu sprečiti loše varenje uopšte.

Uzrok: stalno ste u kolima i žurite

Posledica: nadimanje, zatvor, gasovi

Iako ste za vreme praznika konstantno u pokretu, imajte na umu da vaša utroba ipak nije tako pokretna. Time što ste konstantno u putu jednim delom zanemrajute uobičajene aktivnosti, a zbog gužve i jurnjave često manje obraćate pažnju na održavanje nivoa tečnosti u organizmu i samim tim iznenada dehidrirate. Usled toga, dolazi do otežanog cirkulisanja hrane i otpadaka kroz sistem za varenje, pa se javlja nadimanje praćeno zatvorom, a sve vam to praznike može učiniti jako neprijatnim. Kako biste sebi što više olakšali, lekari preporučuju korišćenje laksativa, čije se osnovno dejstvo ogleda u tome da polako vraćaju vlagu, čime pospešuju samo varenje sa periodom dejstva 1-3 dana. I sa laksativima treba biti obazriv i ne preterivati: ne treba ih uzimati duže od dve nedelje bez pauze, jer imaju tendenciju da stvore izvesnu zavisnost. Zato su najbolja prirodna sredstva: kompoti, čajevi, maslinovo ulje, jogurt, voće, povrće…