Primetili ste linije na noktima: Evo šta znače i kada postaju razlog za brigu

Ako često imate nalakirane nokte, možda nećete primetiti promene na noktima, ali je neophodno da ih s vremena na vreme bolje pogledate i proverite njihovo stanje. Iako su često bezopasne, pojave kao što su mrlje, linije ili neobične boje mogu ukazivati na to da nešto nije u redu sa vašim telom.

Zdravi nokti su glatki, blago zakrivljeni, čvrsti i neoštećeni, a sastavljeni su uglavnom od proteina keratina. Iako se keratin nalazi u koži i kosi, nokti sadrže manje vode, zbog čega su i tvrđi.

Redovne posete dermatologu mogu pomoći u otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema u ranoj fazi, omogućavajući pravovremeni odgovor i lečenje. Stoga, linije na noktima treba da shvatite ozbiljno.

Horizontalne i vertikalne linije na noktima

Izbočine na noktima na rukama ili nogama mogu biti znak trenutne ili prošle bolesti. Mogu se pojaviti i ako imate nedostatak hranljivih materija. Lekar vam može pomoći da utvrdite zašto imate ovo na noktima.

Izbočine na noktima su vidljive linije ili udubljenja na noktima ruku ili nogu. Linije na noktu mogu biti vertikalne ili horizontalne i mogu biti znak zdravstvenog stanja ili prethodne povrede nokta. U nekim slučajevima su bezopasni.

Neki od obrazaca mogu biti normalno starenje, stanja kože i bolesti štitne žlezde. Horizontalne linije ili udubljenja noktiju obično su posledica stanja koje se zove Beauove linije. Ova udubljenja mogu nastati kada nešto prekine rast vašeg nokta.

Kako se tretiraju linije na noktima?

Lečenje uzroka obično može poboljšati izgled vaših noktiju i omogućiti da zdravi nokti ponovo izrastu. Na primer, lekovi za bolesti štitne žlezde često poboljšavaju ili rešavaju povezane probleme sa noktima. Uzimanje suplemenata gvožđa ili cinka može pomoći ako imate nedostatak. Međutim, potrebno je nekoliko meseci da vaši nokti izrastu i potrebno je vreme da vidite promenu na noktima.

Ako imate Beauove linije od prethodne bolesti, linije bi trebalo da rastu postepeno.

Svakodnevno nanesite hidratantnu kremu na nokte i zanoktice kako biste ublažili suvu kožu ili ekcem.

Pre spavanja nanesite kremu za kožu na ruke i stavite tanke pamučne rukavice za spavanje.

Takođe možete nanijeti kremu na stopala i nositi pamučne čarape.

Ako imate dijabetes ili neuropatiju, razgovarajte sa svojim lekarom o nezi stopala.

Bele linije na noktima

Bele linije na noktima su uobičajeno stanje i uglavnom su bezopasne. Često se pojavljuju nakon grickanja noktiju, ali mogu imati i druge uzroke, uključujući gljivice, alergije i određene lekove. Bele linije obično znače da su vaši nokti doživeli neku vrstu stresa, koji može biti uzrokovan povredom, kao što je udaranje noktom o tvrdu površinu, infekcija ili alergijska reakcija. Bele linije na noktima su ponekad neželjeni efekti lekova.

Leukonihija je uobičajeno stanje koje uzrokuje bele linije ili pruge na noktima ruku ili nogu. Kod nekih ljudi, leukonihija se pojavljuje kao jedna ili dve tačke srednje veličine ili mnogo malih tačaka. U drugim slučajevima, tačke mogu biti veoma velike. Možete imati linije na samo jednom noktu ili možete imati linije na više noktiju.

Kako se leče bele linije na noktima?

Lečenje leukonihije zavisi od uzroka. Ako imate bele linije na noktima zbog povreda, one će polako rasti sve dok ih ne možete ukloniti grickalicama za nokte ili škarama za nokte. Nokti na rukama rastu sporo, a nokti na nogama rastu još sporije. Može proći do šest ili devet meseci da bele linije na noktima izrastu, a može proći 12 do 18 meseci da bele linije na noktima izrastu.

Koristite zaštitne rukavice kada radite aktivnosti koje mogu oštetiti vaše nokte, uključujući bavljenje sportom, rad napolju ili korišćenje alata poput čekića. Nosite udobnu i zaštitnu obuću i budite oprezni kada stavljate teške predmete blizu stopala. Vaši nokti treba da budu kratko podrezani i izbegavajte iritirajuće hemikalije ili proizvode.

Crne linije na noktima

Mala crna linija koja se formira vertikalno ispod vašeg nokta može biti od krvarenja, dok horizontalne linije mogu biti melanonihija. Mogu biti bezopasne ili znak ozbiljnijeg zdravstvenog stanja. Krvarenje je rezultat oštećenja malih krvnih sudova ispod noktiju.

Karakteristike crnih linija na noktima uključuju sledeće:

Crne je ili crvenkasto-braon boje

Ne menja izgled kada pritisnete nokat.

Pojavljuje se na jednom ili više mesta ispod nokta

Krvarenje se obično ne proteže dalje od celog nokta

Uske crne linije koje počinju u ležištu nokta i protežu se kroz nokat često su rezultat melanonihije. Ovo stanje je uzrokovano povećanim naslagama melanina u noktu ili promenama u pigmentaciji noktiju. Crne linije na noktu mogu biti posledica traume, endokarditisa i psorijaze.

Obratite se svom lekaru ako ste sigurni da crna linija na vašem noktu nije uzrokovana traumom ili se pojavljuje sa drugim naizgled nepovezanim simptomima. Na primer, ako imate endokarditis, možete osetiti simptome kao što su umor, groznica, bleda koža, bol u zglobovima i kratak dah. Psorijaza se može pojaviti kao osip, mrlje ili ljuskice na koži, posebno na koži glave, licu, rukama, stopalima i naborima kože.

Kako se tretiraju crne linije na noktima?

Lečenje promene boje noktiju zavisiće od osnovnog uzroka stanja. U nekim slučajevima možda vam neće biti potreban nikakav tretman i linija će rasti sa noktom.

Medicinska stanja koja izazivaju krvarenje, melanonihiju i Beauove linije mogu se razlikovati, tako da će lečenje zavisiti od osnovnog uzroka. Na primer, endokarditis zahteva antibiotike i možda hiruršku intervenciju. Psorijaza je doživotno stanje koje zahteva različite lokalne i oralne tretmane, kao i strategije prevencije.

Crvene i smeđe linije na noktima

Krvarenje od ivera su sitni tragovi krvi ispod nokatne ploče. Oni podsećaju na tanke drvene čipove. Trauma je najčešći uzrok krvarenja, ali ga mogu izazvati i osnovna medicinska stanja. Ako su uzrokovane povredom, obično ne zahtevaju lečenje. Mogu uticati na nokte na rukama ili nogama. Izgledaju kao tanke, crvene ili crvenkasto-braon linije ispod vaših noktiju. Oni idu vertikalno u pravcu rasta noktiju.

Crvene linije na noktima nastaju kada kapilare ispod kože, ispod nokta puknu usled oštećenja. Krv koja kaplje postaje vidljiva kroz nokat. Krvarenje se najčešće javlja nakon povrede nokta, ali ponekad je znak zdravstvenog stanja. Javlja se češće kod muškaraca nego kod žena i kod ljudi sa tamnijim tonovima kože nego kod ljudi sa svetlijim tonovima kože.

Kada se prvi put formiraju, krvarenje izgleda crvenkasto ili ljubičasto, ali će za nekoliko dana potamniti do smeđe ili crne. Obično će se pomerati sa vašim noktom dok raste. Krvarenje se češće javlja u noktima na rukama nego na nogama. Obično pogađaju samo jedan nokat kod inače zdravih ljudi.

Kako se tretiraju crvene linije na noktima?

Većina krvarenja ne zahteva nikakav tretman. Ako je nastala povreda uslov, trebalo bi da nestane sama od sebe kako nokat raste. Ako se ne sećate da ste se povredili ili imate krvarenje koje utiče na više noktiju, obratite se svom lekaru. Oni će odrediti tretman na osnovu osnovnog uzroka stanja.

Vaš lekar može da vam prepiše lekove ili preporuči lekove bez recepta ako imate stanje kao što je psorijaza noktiju.

Beauove linije na noktima

Beauove linije su brazde ili udubljenja koja se protežu horizontalno preko noktiju na rukama ili nogama. Mogu uticati na sve nokte ili samo na neke, na primer na palčevima i nožnim prstima. Oni su znak da je bolest, povreda ili stanje kože zaustavilo rast vašeg nokta. Lečenje osnovnog uzroka će omogućiti da novi, glatki nokti ponovo izrastu.

Lekar ili dermatolog može dijagnostikovati Beauove linije pregledom vaših noktiju i uzimanjem istorije bolesti. Jedna Beauova linija na jednom noktu može ukazivati na povredu koja pogađa samo jedan prst na prstu ili nozi. Beauove linije po vašim noktima mogu značiti da ih je uzrokovala bolest ili stres. Više Beauovih linija na svakom noktu može značiti da se bolest ili trauma dogodila više puta. Gušće Beauove linije mogu biti znak da bolest ili trauma traju duže vreme.

Beauove linije se javljaju kada:

Bolest ili jak stres zaustavlja rast noktiju, ako se razbolite ili doživite veliki stres, vaše telo privremeno usmerava svoju energiju dalje od rasta noktiju

Povrede oštećuju koren nokta gde nokti počinju da rastu

Dugotrajni zdravstveni problemi ometaju protok krvi u korenu nokta

Teška stanja kože oštećuju koren nokta

Nedostatak vitamina ili hranljivih materija zaustavlja rast noktiju

Koje vrste bolesti izazivaju Beauove linije?

Bolesti ili infekcije mogu izazvati Beauove linije, uključujući:

COVID-19

Srčani udar

Visoka temperatura

Morbili

Zauške

Upala pluća

Streptokokne infekcije

Streptokokne infekcije dijabetes

hipotireoza

Periferna arterijska bolest (PAD)

Rejnoov fenomen

Koje vrste povreda izazivaju Beauove linije?

Trauma ili oštećenje korena nokta može izazvati Beauove linije, kao što su:

Ispuštanje nečeg teškog na prst ili nogu

Izlaganje ekstremnoj hladnoći

Manikir ili veštački nokti

Udaranje prstom o vrata

Koja stanja kože uzrokuju Beauove linije?

Stanja kože koja mogu izazvati Beauove linije uključuju:

ekcem

Psorijaza

Ako imate ozbiljan nedostatak cinka ili ne jedete dovoljno proteina, možda ćete iskusiti Beauove linije. Rast noktiju se obično vraća u normalu kada ponovo imate odgovarajuću ishranu.

Kako se tretiraju Beauove linije?

Ne postoji tretman za Beauove linije, ali lečenje osnovnog uzroka može sprečiti da se vrate kada ih prerastu.

Vaš lekar može da vam preporuči da nanesete hidratantne kreme za ekcem ili psorijazu i da izbegavate manikir, veštačke nokte ili grube proizvode za nokte. Takođe bi trebalo da držite šećer u krvi pod kontrolom ako imate dijabetes.

Razgovarajte o mogućnostima lečenja sa svojim lekarom ako imate bolest perifernih arterija, uključujući lekove i operaciju, kaže Klivlendska klinika.

