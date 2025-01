Samo 1 šaka ovog voća čisti creva kao buldožer: Prirodni je laksativ i odlično za probavni sistem

„Svakodnevna regulacija stolice je od kapitalnog značaja za zdravlje čoveka“

Iako je preporučljivo jesti sve voće i povrće, doktor Voja napominje četiri posebne vrste koje su dobre za rad creva

Koje benefite na naš organizam ima voće i koji su to plodovi najzdraviji, u Jutarnjem programu na TV Prva otkrio je gastroenterolog dr Vojislav Perišić.

Koje to sve dobrobiti imamo od smokvi, borovnica i kupina?

„Smokve imaju mnogo kalijuma, a on smiruje sve membrane nervnih ćelija, ima i antikancerogeno dejstvo. Dinamika pražnjenja creva sa smokvama je fantastična. Jedna do dve smokve dnevno i probava funkcioniše kao švicarska ‘vekerica’, što kaže moja baba. Pojedete popodne dve i ujutru imate ‘poziv’. Ima mnogo vitamina C, ona je carsko voće“, kaže dr Voja koji dodaje da su i kupine krcate ovim vitaminom.

Jedna čaša od 3 dl puna kupina obezbediće vam zalihe vitamina C za dva dana, ističe gastroenterolog.

„To je kapitalni antioksidans, ovog sastojka ima više nego u pomorandžama i mandarinama. Ne moramo da jurimo egzotično voće i povrće, papaje i slično, dovoljne su kupine“, objašnjava dr Voja i dodaje da plava boja ovog voća svedoči da je krcato antioksidansima, a ima i antikancerogeno dejstvo.

„Odličan su i laksativ i idealne za probavni sistem. Svakodnevna regulacija stolice je od kapitalnog značaja za zdravlje čoveka“, objašnjava i dodaje da što kraće ostatak hrane (koja je već probavljena) boravi u debelom crevu, to je bolje. U suprotnom se povećava rizik od pojave maligniteta.

Borovnice se kod nas mogu naći kalemljene i divlje, koje su mnogo sitnije. Koja je razlika među njima? Osim cene, ova divlja ima duplo manje antioksidanasa, ali zato ne sadrži hemikalije, ističe dr Voja.

„Borovnice su antioksidantska atomska bomba“, ističe dr Voja i napominje da je ipak bolje uzimati divlje, jer imaju više korisnih sastojaka.

„Svaka trudnica ako pojede polovinu kriške dinje unosi dovoljno folata koji je prevencija defekta neurona kod fetusa. Takođe, dinja diže kalijum i otklanja umor. Zato je dobro jesti je posle obroka, a po meni je korisnija od lubenice“, kaže.

Po dr Perišiću, svaka osoba treba da ima u frižideru dinje, kupine, borovnice i smokve da ih svakodnevno jede i daje deci. Ne treba preterivati, 20-30 grama je sasvim dovoljno, smatra dr Perišić. Napominje i da je uvek zdravije jesti sirovo voće, a ne u vidu čajeva, napitaka i slično…

Čuveni gastroenterolog je otkrio i da li je jedan od najpoznatijih narodnih „lekova“, takozvano mleko ili beli sok koji se nalazi u ovom voću, zaista efikasan protiv bradavica. Dr Perišić kaže da je to apsolutno tačno.

