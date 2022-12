Spavala je s lukom u čarapama samo jednu noć: Rezultat ujutru je iznenadio

Internetom se poput virusa proširio savet da krišku luka stavite na stopalo i navučete čarape te tako spavate.

Poznato nam je već blagotvorno delovanje luka na naše zdravlje, a na ovaj način supstancije koje sadrži luk možete “preneti” i bez konzumacije. Ono što može iznenaditi jeste to da će luk ukloniti i sprečiti neprijatne mirise nogu, a istovremeno pročistiti krv. S lukom na stopalu možete ublažiti simptome prehlade, gripe, groznice…

Ne možete ništa izgubiti ako se odlučite da proverite ovu metodu, poručuje blogerka Dženifer Tompson koja je odlučila da na svojim stopalima isproba delovanje luka na njen organizam i koja se bukvalno, kako kaže, preko noći rešila 90 posto simptoma alergije.

Ono što je neverovatno, tvrdi, jeste to da se nakon jedne noći s lukom na stopalima rešila kašlja i kijanja od kojeg je, kaže, jedva dolazila do vazduha taj dan. Iako joj je namera da ovu metodu lečenja sprovodi i ubuduće, nakon nekog vremena svojim čitataocima na blogu otkrila je da je to ponovila još samo jednom.

Ipak, tvrdi, simptomi alergije nisu se vratili. Luk je bogat jedinjenjima koji sadrže sumpor, a koji pomažu da se telo oslobodi toksina, teških metala, posebno iz jetre.

Sadrži snažne antioksidanse koji deluju na holesterol, sprečavaju krvne ugruške i simptome astme, hroničnog bronhitisa, pomaže u borbi protiv dijabetesa, ateroskleroze i infekcija, a sve se češće može čuti kako deluje i antikancerogeno.

