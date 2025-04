Umorni ste posle jela? To može da bude simptom opasne bolesti

Prekomerni umor može biti znak prikrivenog zdravstvenog stanja

Mnogi od nas osećaju pad energije posle jela, ali u nekim slučajevima to može biti razlog za zabrinutost. Postoje i medicinski termini za to. Taj problem može dovesti do pospanosti, niskog nivoa energije, poteškoća sa koncentracijom i nedostatka fokusa.

Iako obično taj umor nije razlog za brigu, nutricionistkinja Fiona Hanter je objasnila da je ova pojava prilično česta, ali da bi trebalo posetiti lekara opšte prakse. „Tačan uzrok nije u potpunosti shvaćen, ali postoji nekoliko teorija. Jedna je da je to prirodni odgovor vašeg tela na varenje. Nakon jela, telo preusmerava protok krvi u organe za varenje, a ovaj privremeni pomak krvi od mozga može učiniti da se osećate umorno i tromo,“ navela je.

Upozorila je da, iako je osećaj blagog umora nakon jela normalan, prekomerni umor može biti znak prikrivenog zdravstvenog stanja. To uključuje:

Dijabetes ili preddijabetes – može uzrokovati oscilacije šećera u krvi nakon obroka, što može dovesti do umora.

Intolerancije na hranu ili alergije – mogu uzrokovati umor i druge simptome nakon konzumacije određene hrane. Vođenje dnevnika ishrane može vam pomoći da prepoznate problematične namirnice.

Anemija – nedostatak gvožđa ili vitamina B12 može doprineti stalnom umoru.

Hormonalni problemi, poput slabog rada štitne žlezde – može uticati na nivo energije i metabolizam.

Ako se stalno osećate iscrpljeno nakon obroka, razgovarajte sa lekarom opšte prakse ili registrovanim dijetetičarom. Oni vam mogu pomoći u prepoznavanju potencijalnih zdravstvenih problema i pružiti personalizovane savete o tome kako da se hranite.

Prema nutricionistkinji Hanter, određene hranljive materije u hrani mogu doprineti pospanosti. To uključuje obroke sa visokim sadržajem šećera ili rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba, pirinča i testenine, kao i keksa i kolača, proteine koji sadrže triptofan poput ćuretine, piletine, jaja, sira, ribe, orašastih plodova i semenki.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com