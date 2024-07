Zaustavite glavobolju u sekundi: Čaša ovog napitka spasiće vas jake migrene!

Ljudi koje pate od migrene znaju da je ovo užasan bol, od kojeg se, faktički, ne može izbaviti. Međutim, ključna reč je ovde – „faktički“.

Migrena vas može onespokojiti. Može da upropasti život. Što je još gore, nju nije uvek moguće pobediti uz pomoć lekova protiv bolova.

Ali, šta raditi u ovakvim slučajevima? Malo ko zna da postoji metoda koja pomaže praktično svim ljudima. Reč je o metodi iz tradicionalne i narodne medicine, koja je u današnje vreme više kritikovana, nego podržana. Na vama je da odlučite, ali ništa ne košta da probate.

Predložena metoda lečenja od migrene je veoma jednostavna:

Sve što će vam biti potrebno je so i limunov sok.

Kao prvo, treba da izaberete so. Idealno je da bude visokog kvaliteta. Najbolje je koristiti himalajsku kristalnu so, jer je veoma obogaćena mineralima. Ova so sadrži 84 elementa, što je više nego dobro, ako se uzme u obzir da nauka poznaje njih 118.

So vas može spasiti glavobolje, migrene, povećati nivo seratonina u krvi, ojačati nervni sistem, normalizovati kiselo-alkalni balans u organizmu.

Dakle, ono što treba da uradite jeste da u čašu sipate sok od 2 sveže isceđena limuna i dodate u njega 2 kafene kašike soli. Promešate, preručite u veći sud i u to dodate čašu (200 ml) vode. Napitak promešajte i ispijte u jednom gutljaju, prenosi uspesnazena.rs.

