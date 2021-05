Ako ovde vozite prljav automobil – dobićete novčanu kaznu

U mnogim evropskim državama na snazi su pravila koja baš i nisu uobičajena, a za nepoštovanje nekih možete dobiti i ozbiljnu novčanu kaznu.

Albanija

Tolerancija na upotrebu alkohola u vožnji je 0.01 promil, što je skoro kao da i nema tolerancije. To je kao jedan gutljaj piva, pogled na žestinu, jedna pralina sa likerom od višanja…

Belorusija, Bugarska, Rusija i Rumunija

Vozite li neoprani, prljavi automobil sledi kazna.

Bugarska

U jednosmernim ulicama možete parkirati samo na levoj strani.

Kipar

Zabranjena je upotreba sirene u naseljenim delovima i u blizini bolnica. Vozačima je zabranjeno i da jedu u automobilima. Takođe, korišćenje ruku da biste izrazili negodovanje je nedopušteno – to uključuje srednji prst, preteće mahanje i ostatak našeg bogatog repertoara neverbalnih uvreda i pretnji. Uvede li se ovakav zakon u Srbiji, vožnja više nikada neće biti ista.

Francuska

Ne smete da imate slušalice na ušima. To uključuje i zabavni i informativni program – dakle, ne smete da imate blutut slušalice, slušalice za muziku… Ako vam vozači ablenduju iz suprotnog smera, to nije znak njihove dobre volje i neće vas propustiti – to čine zbog toga što oni žele prvi da prođu. Dopuštena količina alkohola je 0.02 promila. Dakle, dve praline… Usput, u automobilima morate imati i tester za alkohol. Možete ga nabaviti na svakoj benzinskoj stanici, prenosi HAK revija.

