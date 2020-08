Audi povukao ‘provokativnu’ reklamu sa devojčicom i bananom (foto)

Kada je nemački automobilski gigant „Audi“ pre dva dana objavio reklamu za model automobila RS 4, nije ni slutio da će se, umesto očekivanih hvalospeva i aplauza, naći na udaru oštrih kritika.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL

— AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020