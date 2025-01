Automehaničar bi mogao papreno da vam naplati popravku ako ovo izgovorite: ‘To je loša ideja’

Stručnjak za automobile Dejvid Long upozorio je vozače da nikada ne kažu tri stvari kada odvoze automobil na popravku kako bi sprečili da im automehaničari previše naplate popravku.

Dejvid je automehaničar, koji je na društvenim mrežama poznat i kao Car Wizard. Postavio je video na Jutjub objašnjavajući brojne fraze koje bi mogle zbuniti mehaničara i dovesti do toga da vam prenaplati.

Dejvid je upozorio vozače da nikada ne objašnjavaju automehaničaru kako da uklone određeni deo.

„Ako kažete mehaničaru: ‘Pročitao sam da morate da uklonite radijator, želim da to uradite ovim redosledom’, on se neće svađati sa vama. Međutim, on će pomisliti: ‘Mogu to da uradim mnogo brže, ali pošto želite da mi kažete kako da radim svoj posao, rado ću vam dodatno naplatiti uklanjanje svih ovih delova“, otkriva ovaj stručnjak.

Vozači misle da olakšavaju posao mehaničaru, ali u većini slučajeva to nije tako. Iskusni mehaničar će verovatno brzo rešiti problem, jer zna najlakši način da reši problem. Ako mu, pak, predložite šta da radi, verovatno je to komplikovaniji način za koji će vam naplatiti više, jer je radio više sati.

Nikada ne tražite od mehaničara da ‘uradi sve’

Dejvid je takođe predložio da vozač izbegava da traži da gleda mehaničara dok radi na svom automobilu, jer bi zbog toga mogao da se oseća kao da mu ne verujete.

„Ljudi su mi zapravo govorili ‘mogu li da dođem u radionicu da te gledam kako radiš?’. To mi odmah govori da mi ne veruju, hoće da me gledaju kako radim. Verovatno je mehaničar mnogo puta radio ovakav posao, ali u svojoj glavi čuje svog klijenta kako kaže „Mislim da ti je ovo prvi put i ne znaš šta radiš“, objasnio je stručnjak.

Konačno, Dejvid upozorava vozače da nikada ne traže od mehaničara da „uradi sve“ što treba da se uradi na vozilu.

„Ako verujete svom mehaničaru i poslujete sa njim godinama ili bar mesecima, verovatno možete da se izvučete i on će vam dati poštenu procenu. Ali ako ne poznajete mehaničara, ovo je loša, zaista loša ideja“, rekao je on.

„Pozvaće vas kada vozilo bude gotovo i račun bi mogao da bude 9.000 evra, a da vi ni ne znate šta je uradio. Pravno, ne možete ništa da uradite jer ste mu rekli da ‘radi šta god je potrebno’. Budite veoma oprezni šta želite da radi automehaničar“, upozorio je stručnjak.

(Express/Net.hr)

