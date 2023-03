Čak 80 posto vozača ne zna šta znači ovaj simbol u autu: Ako ga ignorišete, može skupo da vas košta

Neki automobili imaju simbol koji će vas upozoriti ako vam se motor pregreje, a ako ga uočite možete uštedeti hiljade eura, ali svetlo upozorenja za hlađenje motora mnoge je ljude ozbiljno zbunilo.

Mnogi vozači možda to pre nisu shvatili, ali nepoznavanje njegove prave funkcije može vas skupo koštati.

Rasprava o znaku

Neki su čak odlučili da dobiju odgovore na Tviteru pa je tako jedan vozač napisao: „Nastaviću da ignorišem svetlo vijugavih linija na mojoj kontrolnoj ploči. Ne trebaju mi više neočekivani računi ovog meseca.“

Drugi je dodao: „Šta simbol koji izgleda kao termometar/stablo u vodi označava u automobilu?“

U međuvremenu je nekoliko vozača brzo priskočilo u pomoć, objašnjavajući pravo značenje simbola pa su im napisali: „Vijugava crta ispod simbola termometra znači da morate što pre proveriti rashladnu tečnost.“

Ako niste sigurni kako simbol izgleda, podseća na termometar i ima talasaste linije na dnu.

80% vozača ne zna čemu služi

Prema istraživanju ATS Euromastera, neverovatnih 80% vozača nije imalo pojma čemu to služi, ali ovo svetlo upozorava vozače da temperatura motora postaje previsoka. To je takođe pokazatelj da automobilu ponestaje rashladne tečnosti u motoru.

Ako ne prepoznate simbol, motor bi mogao da se pregreje i to će dovesti do nepopravljive štete, ali postoji nekoliko jednostavnih koraka koje treba slediti ako vozači to primete dok su na putu. Pre svega, moraju se sigurno zaustaviti uz ivicu pita i ugasiti motor kako bi se ohladio. Zatim se mora proveriti nivo rashladne tečnosti da se vidi treba li dodati još.

Ako ovo ne reši problem, motor je možda previše oštećen za vožnju. U ovom trenutku vozači će morati da se upute kod mehaničara da proceni problem, piše Daily Star, a prenosi Net.hr.

