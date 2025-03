Čest je izbor vozača: Ovo mesto za parkiranje moglo bi da vam uništi automobil

Svi želimo da naši automobili budu u dobrom stanju i da nas ne iznevere u ključnim trenucima. Redovno održavanje, pažljiva vožnja i pažnja na tehničke detalje mogu značajno produžiti životni vek vozila i smanjiti rizik od neprijatnih iznenađenja na putu. Vrhunski automehaničar Skoti Kilmer upozorio je učesnike u saobraćaju da ne parkiraju svoje automobile na uobičajeno mesto iz jednog ključnog razloga, piše Exspress.

Iako može izgledati kao najbezbednije mesto za vozilo, parkiranje u garaži moglo bi da izazove ozbiljnu štetu na karoseriji automobila. Tokom perioda hladnog vremena, lokalne vlasti mogu posipati pesak i so po površini puta kako bi poboljšale vuču za vozače. Međutim, mali komadi mogu da se zalepe za karoseriju vozila, što može izazvati probleme kada je vozilo parkirano u toploj garaži.

So može polako da ošteti metal, uzrokujući koroziju važnih delova i ostavljajući rđu po celom vozilu. „Možda ne biste želeli da stavljate svoj automobil u garažu zimi. So izaziva truljenje metal na vašem automobilu, ali ne u čvrstom, već u tečnom obliku. Ako je napolju zaista hladno, nema vodenog rastvora i ništa se ne ‘jede’.“ Parkirate ga u garaži, so se topi i rđa počinje da ‘jede’ vaš automobil“, objasnio je Kilmer.

Ako želite auto bez rđe, Kilmer je predložio da ga ostavite na ulici zimi ako je napolju hladno. Mnogi vozači su brzo pohvalili Kilmerov savet. Neki su predložili drugim vozačima da redovno peru svoja vozila ako voze preko soli i peska. Ovo će ukloniti sve ostatke i sprečiti bilo kakvu koroziju kada se automobil ostavi bez nadzora.

„Zimi kada moram da vozim uvek izađem napolje kada prestane da pada sneg i isperem svu so, uključujući i donju stranu. Onda je poprskam rastvorom protiv soli. Ne treba više od 10 minuta“, zaključio je jedan vozač.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com