Čujete ČUDNE zvuke? Cviljenje, škripanje… Evo šta vam automobil poručuje

Tokom vožnje se mogu desiti razni kvarovi, i pored toga što redovno pregledamo vozilo ili ga odvozimo na servis. Ponekad se kvar sam “oglašava” kao zvučni signal, koji može trajati danima, nedeljama, a ponekad i mesecima pre ključnog događaja, odnosno, pre nego što vas vozilo ostavi negde na putu.Uznemiravajući i ponekad iritantni zvuci variraju od laganijih, jedva čujnih, pa sve do veoma glasnih u obliku cviljenja, brušenja, škripanja ili grebanja. Dok vozimo, uvek treba da imamo dobro izoštrena sva čula kako bi primetili ako na vozilu nešto nije u redu. Zvuke ne treba zanemariti, već je potrebno što pre proveriti šta ih izaziva.

Problem sa točkovima

Ako čujete zvuk kao da neko brusi tokom skretanja u krivini ili gde god to bilo, može biti više uzroka. Problem može biti u ležajevima ili sa točkovima. Točkovi su veoma širok pojam, pa tako postoji niz stavki koje mogu biti pred kvarom. Najčešće se može raditi o aksijalnim ležajevima. Uzrok cviljenja može biti i kaiš servo-uređaja, ukoliko je previše otpušten ili očvrsnut. U manjem broju slučajeva problem može biti povezan sa diskom na točku. Zvuk kod skretanja se u tom slučaju se javlja kada su diskovi i pločice istrošeni. Zvuk kod skretanja može da se javi i ako imamo neodgovarajuće ili istrošene gume, potom kod kvarova amortizerima. Ako se čuje lupkanje kod zadnjeg točka to može biti prouzrokovano neispravnim, odnosno istrošenim amortizerom. Njihova glavna funkcija je da spreče da opruga nekontrolisano vibrira i to posebno kada se vozilo ne nalazi na ravnom terenu, piše Silux.

Dotrajali nosači

Ne zaboravite da i sajla od ručne kočnice može stvarati buku prilikom skretanja, ako se otkačila, pa struže o metal. Ponekad je kvar na sasvim drugom mestu, jer se zvuk prenosi pa ne možemo ga tačno locirati. Oko zgloba na točku postoji manžetna. Može se desiti da ona pukne pa stvara buku kod skretanja, jer je prilikom pucanja manžetne iscurela mast, koja služi za podmazvanje zgloba tj. on je ostao suv i zbog toga može stradati. Kada su dotrajali nosači motora ili menjača, može se javiti zvuk za vreme vožnje i kod skretanja. Nosači su veoma bitni i što duže puštamo da ostanu u stanju kvarenja, kvar će kasnije biti skuplji.

Ugrejan i vlažan kolovoz

Ponekad se može desiti da u točak automobila uleti grančica koja onda stvara buku. Naravno, rešenje je veoma jednostavno. Potrebno je samo pronaći je i izbaciti napolje. U slučaju da se na instrument tabli upali lampica od kočnica, proverite nivo ulja za kočnice dolijte novo ulje. U nekim situacijama sasvim je normalno da automobil škripi kod skretanja, a to se najčešće dešava kada je asfalt ugrejan, pa guma škripi pod masom vozila. Zbog loše vrste ili kvalitete guma se može isto dogoditi i po vlažnom kolovozu.

