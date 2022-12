Da li se isplati uložiti novac u gume za sve sezone?

Smena godišnjih doba donosi nam promene na nekoliko frontova, a svaki vozač razmišlja o zimskim gumama za svoj auto jer treba ih kupiti i zameniti na vreme. Takođe, već godinama su sve popularnije gume za sve sezone ili all season gume, pišu Polovni automobili, a nije reč samo o Srbiji, već o čitavoj Evropi i Americi.

To nam pokazuje i sve veći izbor kada su u pitanju proizvođači, modeli i dimenzije guma. Istovremeno je i sve manje njihovih kritičara. Razloga za to ima više.

Na prvom mestu odnos uloženo-dobijeno, tj. cena u odnosu na upotrebljivost u raznim uslovima i to tokom cele godine.

Na drugom mestu, zime postaju sve toplije i uz sve manje snega, pa zimske gume mnogi vozači koriste izuzetno retko po snegu i pri veoma niskim temperaturama.

Na trećem mestu, All Season gume su značajno napredovale i sada mogu kvalitetno da ispune različite zadatke pri različitim uslovima. Naravno da to zavisi od gume do gume, ali zato vozač mora da se informiše pre kupovine.

Kompromisi su neizbežni

Na primer, jedna guma za sve sezone može da stane rame uz rame sa pravim zimskim gumama, ali će se veoma loše ponašati leti po mokrom asfaltu. Druga guma će biti odlična leti i po suvom i po mokrom asfaltu, dok će po snegu biti veoma loša. Treća guma će imati sjajan kompromis po pitanju karakteristika i zimi i leti – ali naravno da će biti osetno lošija od pravih letnjih guma leti i pravih zimskih zimi…Ovakvih kombinacija ima mnogo zato što proizvođači ovom problemu prilaze na različite načine, tako da i krajnji rezultat može drastično da se razlikuje. Dakle, mogu da postoje drastične razlike između all season guma različitih proizvođača i modela. To je činjenica koju potvrđuju brojni testovi. Ne može da se kaže da su gume za sve sezone loše u ovim ili onim uslovima. Zavisi o kojim gumama govorimao.

Upravo ovde leži glavni problem! Nisu sve all season gume iste! Kada u obzir uzmemo i ponašanje gume na suvom i vlažnom asfaltu (sa više ili manje vode), pri višim ili nižim temperaturama, kao i razne druge karakteristike, tek onda shvatamo koliko je teško napraviti kvalitetnu all season, odnosno gumu za sve sezone. Još kada u priču ubacimo i trošenje gume, odnosno njen životni vek, situacija postaje zaista nezgodna. All Season guma ne sme suviše da se stvrdne pri niskim temperaturama kako bi zimi imala dobru trakciju i po snegu i po suvom asfaltu, ali ne sme ni da postane suviše meka leti da se ne bi prebrzo potrošio gazeći sloj.

Da li su gume za sve sezone dovoljno bezbedne i zimi i leti?

Uzmimo kao primer prosečnog vozača u Beogradu koji zimi ne ide na skijanje ili na selo. Da li su njemu zaista potrebne prave zimske gume? Nije u pitanju samo sneg, već su u pitanju i temperature – zime su sve toplije, sa sve manje snega, a često imamo i veoma duge sunčane periode sa neočekivano visokim temperaturama za zimsko i jesenje doba godine. Dakle, krenete autom negde noću ili rano ujutru i možete da naletite na neočekivanu poledicu, iako ste juče preko dana uživali u gotovo letnjem suncu. Podsetimo se, zimske gume su obavezne od 1. novembra do 1. aprila, ali samo ako je put prekriven snegom, ledom ili poledicom. Stoga se može reći da su bar one kvalitetnije all season gume sasvim bezbedne u zimskom periodu.

Kada je u pitanju letnji period, i tu se uglavnom dobro drže, mada su neke po karakteristikama daleko od običnih ili da ih nazovemo letnjih guma. Ponavljamo – karakteristike tzv. univerzalnih guma, odnosno guma za sve sezone mogu drastično da se razlikuju i na vrelom asfaltu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.