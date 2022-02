Da, moguće je: Baterija skuplja od automobila!

Hibridna tehnologija je u poslednjih 20 godina pomogla da smanji emisije izduvnih gasova, ali neki vozači su bili užasnuti kad su na red došli troškovi servisa i zamene delova, što im je donelo velike troškove.

Ranjit Singh iz Leicestera u Velikoj Britaniji je jedan od vozača koji je to iskusio.

Singh je za 27.000 funti pre četiri godine kupio E300 BlueTec Hybrid iz 2014. kod zastupnika Mercedesa, vođen uštedom na gorivu i manjoj emisiji CO2. Reč je o modelu koji pokreće 2,1 litarski 4-cilindarski dizelaš od 210KS uparen s elektromotorom od 27 KS, i naravno pripadajućom baterijom.

Automobil sa 78.400 pređenih kilometara je radio dobro do ove godine, izveštava LeicestershireLive, pre nego što je krenulo po zlu. Nije poznato koji simptomi su podstakli Singha da odveze svoj hibridni Mercedes u ovlašćeni servis, ali kada je to učinio, rečeno mu je da je baterija došla do kraja svog veka nakon osam godina, prenosi Jutarnji.hr.

Singh tvrdi da mu je trgovac za novu bateriju izdao ponudu od 15.000 funti, ali ta cena ne isključuje troškove rada od 200 funti po satu. Pritom nije reč o bateriji od 80 kWh kao na električnim automobilima, jedinica od 0,8 kWh u Mercedesu W212 E300 BlueTec Hybrid je iste veličine kao obični automobilski akumulator.

„Užasnut sam onim što se dogodilo“, rekao je Singh, dugogodišnji vlasnik Mercedesa. „Osećam da sada imam samo dve mogućnosti – odbaciti osam godina star auto, ili potrošiti više nego što vredi, a vredi oko 13.000 funti.

Singh je za LeicestershireLive rekao da je bio kod stručnjaka za hibride koji mu je rekao da nije dostupna jeftinija popravka, međutim na eBayu se u Velikoj Britaniji mogu naći dve polovne baterije dostupne po ceni od 800 funti.

Mercedes UK je za LeicestershireLive rekao da ne može da komentariše slučaj bez vlastite istrage o tome, ali je rekao da su kupci obavešteni o sertifikatu baterije i da je jedinica Singhovog automobila iz 2014. pokrivena standardnim trogodišnjom graancijom za neograničenu kilometražu.

Pregledajući razne Mercedesove forume jasno je da ovaj problem nije izolovan slučaj. Postoji mnogo drugih vlasnika E300 Hybrid sa sličnim pričama.

Gledajući širu sliku uključujući hibride svih marki, ovakva priča bi mogla da postane sve češća jer hibridi van garancije postaju jeftini polovni automobili sutrašnjice. Ali samo za kupovinu, očigledno ne i za popravku.

