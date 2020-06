„Folksvagen“ se izvinio zbog rasističke reklame (video)

Upravni odbor nemačke automobilske kompanije „Folksvagen“ izvinio se zbog rasističke reklame na Instagram profilu kompanije, rekavši da je sporni video objavljen više zbog nedostatka kulturološkog senzibiliteta, a ne zbog rasističkih namera.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ

— Felix Edeha (@FelixEd93) May 19, 2020