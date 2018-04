Gotovo je sa štelovanjem kilometraže i prevarama sa polovnjacima

Evropski parlament pokrenuo je ove nedelje inicijativu ka Evropskoj komisiji koja bi mogla drastično da smanji prevare u vezi s kilometražom polovnih automobila.

Kao najizglednije rešenje čini se preuzimanje belgijskog modela na nivou EU koji je tu vrstu prevara smanjio za čak 97 odsto, piše Večernji list, a prenosi B92.

Odbor za promet Evropskog parlamenta naručio je stručnu studiju o manipulacijama s brojačima pređenih kilometara u automobilima. Takve su studije obvezne kada Evropski parlament pokreće zakonodavnu inicijativu i njima se nastoji dokazati dodata vrednost određenog zakonskog predloga na nivou Unije.

Studija procenjuje da je kod od pet do 12 odsto polovnih automobila prosečno smanjen broj pređenih kilometara na nivou nacionalnih tržišta u članicama EU. No, kod polovnjaka koji se prodaju iz jedne članice u drugu to se penje čak do 50 odsto.

U Poljskoj, najvećem nacionalnom tržištu polovnih automobila u EU, procenjuje se da čak 90 odsto uvezenih polovnih automobila nema korektno prikazanu kilometražu. Nemačka je najveći izvoznik takvih automobila, a procenjuje se da jedna trećina tih automobila ima smanjenu kilometražu.

Tim problemom znatno su pogođenije nove članice EU13, dok je u starim članicama EU15 to znatno ređi fenomen, čak za dva i po do tri puta.

Smanjivanjem broja pređenih kilometara veštačski se povećava vrednost automobila, a studija pokazuje da se to povećanje kreće, u zavisnosti od kategorije vozila između dve i pet hiljada evra po automobilu.

Ekonomske štete izazvane tom nezakonitom pojavom procenjuju se na između 5,6 i 9,6 milijardi evra na nivou EU. Poverenje u tržište polovnih automobila najniže je među svim tržištima roba u EU.

Taj problem je vrlo uspešno rešila Belgija koja je još 2006. uvela sistem nazvan Car-Pass. Reč je centralizovanoj bazi podataka, u koju se upisuje broj pređenih kilometara prilikom svake posete auto-servisu ili vulkanizeru.