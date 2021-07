Ilon Mask napisao čiji je Tesla i posvađao Srbe i Hrvate

Vlasnik kompanije „Tesla“ Ilon Mask, komentarišući na Tviteru vest o porastu prodaje Teslinih automobila u Hrvatskoj, napisao je da je Tesla rođen u Hrvatskoj, od srpskih roditelja.

„Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj od srpskih roditelja“, napisao je Mask.

Nikola Tesla was born in Croatia (to Serbian parents)!

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021