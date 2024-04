Isključite ovo dugme u automobilu i motor će vam trajati duže: ‘To je najgluplja funkcija ikad’

Automehaničar Skoti Kilmer otkrio je jednostavan trik koji može „udvostručiti vek vašeg motora“.

On je u video snimku na svom Jutjub kanalu savetovao vozače da isključe funkciju automatskog start/stop na svojim vozilima.

Uprkos rastućoj popularnosti start/stop funkcija zbog njihovog potencijala da poboljšaju efikasnost goriva i smanje emisije, Skoti tvrdi da ova tehnologija samo ubrzava habanje motora.

Automehaničar je rekao: „Isključivanje je pametna stvar. Start/stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila u proteklim godinama. 97 procenata habanja se dešava kada upalite automobil. Da li želite da stalno palite i zaustavljate se? Ne ako želite da vam auto traje duže“.

Cars with auto stop start have a button to turn it off

Go ahead and do that if you plan on keeping the car long term

It’s harder on your engine & starter to leave it on for minimal fuel savings pic.twitter.com/NqBJmviqCf

— GreaseMonkey | Pocket Mechanic (@bowtiedgreasemo) September 8, 2023