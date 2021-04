Jelkice nikada više nećete kupovati: Trik da auto uvek predivno miriše

Mirisne jelkice i druge osveživače za automobil morate često da menjate jer se brzo potroše, ali profesionalna čistačica otkrila je trik s drvenom štipaljkom za veš, uz koji će unutrašnjost vašeg vozila mirisati sveže – punih godinu dana.

Jednostavno stavite nekoliko kapi svoga omiljenog esencijalnog ulja na drvenu štipaljku, koju zatim zakačite za ventilacionu rešetku u automobilu. Drvo će upiti ulje, a prijatan miris širiće se po unutrašnjosti svaki put kada uključite ventilator ili klimu.

Simple cleaning trick keeps your car smelling fresh – and all you need is a peghttps://t.co/nUstJem22X pic.twitter.com/vbtrWwP0GN

— Daily Star (@dailystar) April 29, 2021