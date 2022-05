Kako uštedeti u vožnji: Poštujte ova pravila i trošićete manje goriva

S cenama goriva koje iz nedelje u nedelju nezaustavljivo rastu, bilo kakva redukcija potrošnje goriva se značajno oseti na kućnom budžetu.

Većina svakodnevno koristi automobile, posebno u uslovima gradske vožnje, kada je potrošnja goriva maksimalna. Mnogi zato poslednjih meseci beleže drastično povećanje troškova za gorivo, a posebno izložena kategorija su vlasnici dizel modela.

Kako smanjiti troškove za gorivo?

Matas Buzelis, stručnjak za automobilsku industriju pri platformi za proveru istorije vozila carVertical, preporučuje nekoliko jednostavnih navika i rešenja koja vozačima mogu pomoći da drastično smanje račun za gorivo.

1. Vozite mirno bez velikih oscilacija u brzini i pokretima volana

Potrošnja goriva povećava se kada vozite agresivno, usled jakog ubrzavanja i snažnog kočenja. Ovakav stil vožnje može smanjiti efikasnost za 40%.

Izbegavanje jakog ubrzanja i kočenje motorom jednostavni su načini rešavanja problema. Agresivne vozačke navike retko donose uštedu na vremenu veću od jednog ili dva minuta po vožnji, a pritom osetno povećavaju potrošnju goriva. Dodatni benefiti umerenije vožnje su da time čuvate motor, ali i gume i vešanje.

2. Smanjite upotrebu klima uređaja

U modernim automobilima s automatskim klima uređajima sistem radi čak i kada to nije potrebno, pa se predlaže gašenje klime kad vreme nije ekstremno vruće. Kompresor klime snažan je uređaj i može povećati potrošnju goriva do 30%.

3. Redovno proveravajte pritisak u gumama

Svaki proizvođač automobila proračunima određuje optimalni pritisak u gumama za svaki model, potreban za najbolji nivo efikasnosti, udobnosti, bezbednosti i uštede na potrošnji goriva. Nizak pritisak u gumama povećava otpor kotrljanja, zbog čega motor koristi više goriva za održavanje brzine.

Preslab pritisak u gumama, već i za 0.2 bara, povećaće potrošnju goriva značajno, ponekad i do 5%. Previsok pritisak pak može dovesti do neravnomernog i preranog trošenja guma.

4. Pokušajte sa smanjite nepotrebnu težinu

Potrošnja goriva povećava se s težinom vozila jer je potrebno više snage za pokretanje težeg automobila. Inženjeri automobilske industrije izbacuju rezervne točkove iz automobila i umesto čelika biraju aluminijum ili čak plastiku kako bi smanjili težinu automobila na minimum.

Vaš automobil nije skladište. Uklanjanje nepotrebnih i teških predmeta učiniće automobil ekonomičnijim, okretnijim i prostranijim.

5. Izbegavajte gužve u saobraćaju

Ljudi bi trebalo da steknu naviku izbegavanja saobraćajnih gužvi kad god je to moguće. Stalno zaustavljanje i kretanje iz mesta opterećuje motor, vešanje i menjač. Često je praktičnije odabrati dužu rutu s manje saobraćaja.

Izbegavanjem gužvi može se uštedeti puno goriva i vremena. U većini gradova do gužvi dolazi u periodu od 7 do 9 sati ujutro i 16 do 18 sati poslepodne.

6. Planirajte vožnje unapred

Drugi razlog zašto vozači na kratkim relacijama imaju najlošiju ekonomičnost potrošnje goriva jestE činjenica da motori troše znatno više goriva kada nisu zagrejani.

Dobra je ideja pokušati da dovršite više zadataka odjednom – to je mnogo isplativije od više vožnji tokom dana. Osim toga, upotreba tempomata tokom vožnje van grada sprečava prekomerno ubrzavanje i kočenje, što dovodi do veće uštede na potrošnji goriva.

7. Birajte automobil s nižom potrošnjom goriva

U mnogim slučajevima najjednostavnije je rešenje kupiti automobil kojem je potrošnja goriva manja. Teška SUV vozila i snažne limuzine više srednje klase nikada neće biti ekonomični kao skromni porodični modeli srednje klase. Onima koji voze uglavnom samo po gradu bilo koji automobil za više ljudi i s prtljažnikom može biti sasvim dovoljan.

8. Svakodnevno vodite brigu o automobilu

Ljudi često zanemaruju činjenicu da stanje vozila igra ključnu ulogu u pogledu efikasnosti potrošnje goriva. Elementi kao što su motor, vešanje i električni sistemi utiču na potrošnju goriva. Na primer, neispravna lambda sonda može rezultirati dvostruko većim troškovima za gorivo. Dakle, preskakanje redovnog servisa automobila nikada ne bi trebalo da postane navika.

