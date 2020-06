Koliko dugo možete voziti na rezervi? Evo kako tačno izračunati

Kada se na instrument tabli uključi lampica koja pokazuje da je vozilo na rezervi, neke vozače će uhvatiti panika, a neki će iskusno cediti poslednju kap goriva iz rezervoara, što ne preporučujemo jer česta vožnja na minimumu može dovesti do oštećenja pumpe goriva (ne podmazuje se kako bi trebalo), a i filtra goriva u koji mogu ući sitne nečistoće ili talog s dna rezervoara, piše HAK revija.

Koliko automobil zapravo može preći na rezervi?

Mnogo je merenja i istraživanja na tu temu, ali samo vi znate koliko vam automobil troši u proseku, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da na rezervi ostaje oko pet litara goriva, ali do tačne količine ćete doći na najjednostavniji način. Kad se uključi rezerva, brzo na benzinsku stanicu, uložite više novca i napunite rezervoar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta tanka goriva u fabričkim podacima (npr. 55 minus 49). Dobili ste količinu goriva koja vam ostaje u rezervoaru nakon što se uključi lampica. Pogledajte i prosečnu potrošnju pa uporedite s količinom goriva koja vam je ostala u rezervoaru.

S nekim vozilima preći ćete više od 70 km na rezervi, s drugima manje od 40 km, a sve zavisi i od stila vožnje, vozite li u gradu ili na auto-putu…

Međutim, zbog vašeg duševnog mira i bezbednosti uvek je dobro znati koliko goriva ostaje u rezervoaru nakon što se uključi lampica.

