Koristite li ovo dugme tokom vožnje? Ni najiskusniji vozači ne znaju čemu služi

Na kontrolnoj tabli vašeg automobila nalazi se dugme koje se zaista brine za vazduh koji udišete. Zove se dugme za recirkulaciju vazduha u automobilu.

Ya know that little button on your dash with a car icon and arrow? It's your Air Recirculation button… TURN IT ON! It keeps nasty air out and makes your AC work better! #pdxtraffic pic.twitter.com/hADMGBS7oc

— Tony Martinez (@TonyMartinezGDO) September 11, 2020