Kupio je novi Audi i pritisnuo funkciju klime, evo kakvu je poruku dobio

Vlasnik skupocenog Audija neprijatno se iznenadio nakon što je pritisnuo dugme sistema za klimatizaciju.

Nakon što je pritisnuo dugme s natpisom Sync, a koja služi za sinhronizaciju svih klimatskih zona, na ekranu infotejmenta se pojavilo upozorenje da ta funkcija nije obuhvaćena paketom opreme. Naime, iako Audi nudi standardno trozonsku klimatizaciju kao standardnu opremu na brojnim tržištima, u Danskoj to nije slučaj.

U Danskoj ta opcija košta 5114 kruna, odnosno oko 690 evra. U protivnom će vlasnik nakon pritiska Sync dugmeta, koje će čak i zasvetliti, dobiti obaveštenje: “This function has not been purchased”.

Pomalo neočekivano, jer je sve donedavno bila praksa da proizvođači jednostavno izostave dugmiće koje upravljaju opremom koja nije ugrađena u automobil. Audijev postupak pak upućuje da je na kraju jeftinije proizvesti sve komponente istima i naknadno programirati ovakve poruke koje će obaveštavati vlasnika o nefunkcionalnim dugmićima.

Sudeći po reakciji vlasnika koji je izjavio da „prazni dugmići nisu nepristojni“ i da ga poruka podseća da je škrt, možda bi bilo pametnije da su u Audiju programirali neutralniju poruku poput one da „funkcija nije dostupna“.

