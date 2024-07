Lampica na instrument ploči za koju malo ko zna: Evo šta znači kad svetli

Od svih lampica u automobilu – EPC je najmanje poznata. Stariji automobili ga uglavnom nemaju, a to je žuto svetlo sa brojem motora. Novi automobili uključuju, na primer, vozila koncerna Folksvagen.

Prvobitno dizajniran da obaveštava o problemima sa funkcijama paljenja i goriva, uloga EPC-a sada uključuje praćenje brojnih elektronskih sistema aktivne bezbednosti, kao što su elektronska kontrola stabilnosti i tempomat, piše HAK Revija.

