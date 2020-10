Najbolje pesme za pevanje tokom vožnje

Pevanje za volanom automobila jedna je od stvari koje su zajedničke svima. Ispitivanje javnog mnjenja na 2.000 britanskih vozača o tomu koje su im pesme najdraže za pevanje za volanom pokazalo je da je nedvosmisleno broj jedan Queenova „Bohemian Rhapsody“.

Druga je „Dancing Queen“ grupe ABBA, pa „Livin’ on the Prayer“ Bona Jovija, „I’m Gonna Be (500 miles)“ Proclaimersa i na petom mestu „Eye of the Tiger“ Survivora, pesme koja je obeležila trećeg „Rokija“.

Britanci jako uživaju da pevaju „Walking on Sunshine“ Katrine and the Waves, Wham-ovu „Wake Me Up Before You Go Go“, „Happy“ Pharrella Williamsa, „Girls Just Wanna Have Fun“ Cindy Lauper i „I Gotta Feeling“ grupe Black Eyed Peas.

U istraživanju je otkriveno da sve pesme iz prvih deset imaju pet zajedničkih stvari koje verovatno i jesu razlog zašto ih toliko vole: jasnu strukturu, ritam, harmoniju, stihove i refren.

Ritam svih visokoplasiranih pesama poseduje vrstu „bita“ sličnu srčanom pulsu, sve harmonije vrte se oko tri ili četiri akorda u duru, struktura pesme je logična i može se anticipirati šta sledi.

Svi su stihovi jednostavni s porukama koje svi razumemo, a refreni su lako pamtljivi.

Ipak, stručnjaci za saobraćaj imaju upozorenje.

Muzika otpušta hormon sreće dopamin, ali istovremeno povećava rastresenost jer misli mogu odlutati i prizvati emotivnu reakciju povezanu s određenom pesmom.

„Premda muzika može podići nečije raspoloženje, na način koji je uporediv s malim nivoom alkohola i droge, istovremeno može sniziti koncentraciju za volanom“, kaže saobraćajni psiholog Tomas Vagner.

