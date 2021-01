Osveta otpuštenog radnika: Bagerom uništio 50 vozila, šteta milionska (foto)

Jedan bivši radnik iz Mercedesove fabrike u Vitoriji, na severu Španije, bagerom je uništio više od 50 vozila i naneo višemilionsku štetu kompaniji.

Mercedes-Benz has fired #Basque worker from work in Vitoria-Gasteiz in the last day of the year 2020 and he has wrecked 50 vans. #NeoLiberalism #CorporateEmpire #angryworker #solidarity #Proletarianism #WorkerClass #langileria #RiseUp pic.twitter.com/IP1nX73PDH

— Irlandarra (@aldamu_jo) December 31, 2020