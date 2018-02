Ovako izgleda novi model Fijata, mogao bi da se proizvodi u Kragujevcu (foto, video)

A Fiat revelou nesta segunda (27) o Cronos, sedã do Argo. O três volumes será o arquirrival do VW Virtus. Os dois inclusive serão lançados quase ao mesmo tempo, entre janeiro e fevereiro de 2018, para agitar um segmento que andava meio apagado. E vocês, curtiram o “estilo Maserati” da traseira do Fiat Cronos? #fiat #cronos #fiatcronos #sedan #fiatargo #argo #brasil #carros #cars #worldpremiere #autoesporte

