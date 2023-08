Ovo je najopasnija lampica u automobilu: Ako se upali, odmah kod majstora

Kontrolna tabla sa pravom nosi taj naziv, jer gomila lampica na njoj ukazuje da li je sve kako treba sa našim vozilom. Određene nam samo sugerišu i ukazuju na pravilan rad motora, ali ako se upali jedna i ne gasi se, ne treba više da vozite i što morate kod majstora. Najvažnija lampica koja pokazuje da nešto ozbiljno nije u redu sa motom je svakako lampica „check engine“. https://twitter.com/FrontierAC_WA/status/1690152621968101376 To je signal žuta lampica u obliku motora koja se pali s drugim lampicama kada date kontakt okretanjem ključa ili pritiskom na dugme za paljenje. Ova lampica bi, kada je sve u redu, trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. Ako ostane upaljena nakon pokretanja automobila, to znači da senzor sistema automobila detektuje nepravilnost. Dobra vest je da to ne mora da bude nikakav ozbiljan kvar. Ali paljenje lampice check engine nipošto ne smete ignorisati. Za početak, primenite jedan trik. Ako ova lampica ostane upaljena nakon startovanja motora, probajte da ugasite pa ponovo upalite motor. Ako se tada lampica ugasi, verovatno je reč o prolaznom ili nevažnom problemu. Ako se lampica ne gasi, najbolje je što pre posetiti mehaničara. Vožnja sa upaljenom lampicom na duže vreme nije preporučljiva, prenosi City magazine.

