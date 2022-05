Ovo je najskuplji auto na svetu, navodno je prodat za više od 135 miliona evra (foto)

Pokažu li se glasine istinitima, to će značiti da je ovaj Mercedes prodat po tri puta većoj ceni od dosadašnjeg rekordera.

More news in this developing story of the most expensive car ever sold, as sources suggest the car is one of the 300 SLR “Uhlenhaut coupé” Silver Arrows racing cars, selling for 135 million euros (£115 million; $142m). https://t.co/hPJHdWOUUx pic.twitter.com/XjnefJJZI9

— Hagerty UK (@HagertyUK) May 12, 2022