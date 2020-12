Poput optičke varke: Ovo je najcrnji auto koji ste ikada videli (video, foto)

Zašto bi neko želeo da imati najcrnji auto na svetu možemo samo da nagađamo, ali činjenica je da uvek postoji neko ko će to učiniti i internet će to ovekovječiti.

Ekipa iz DipYourCara pronašla je boju nazvanu Musou crna i njome su ofarbali ašsiju Micubiši Lancera Evolution X.

Koyo Orient Japan, kompanija koja proizvodi ovu boju, objašnjava da tipične akrilne boje apsorbuju između 94 i 98 posto svetla, ali Musou ide do čak 99.4 posto.

A kao što se može videti na snimku, tih dva posto se itekako primeti jer deluju kao rezultat fotošopiranja ili optička varka.

This is the BMW VBX6, covered completely in Vantablack, the darkest material on earth, it absorbs 99.96% of light. Also my new dream car. pic.twitter.com/DXp2tOGtBu

— Adly (@TheAdly) September 8, 2019