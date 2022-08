Poskupela registracija vozila: Evo koliko ćete od sada plaćati osiguranje

Osiguravajuće kuće su podigle cenu polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u proseku za oko 22 odsto, a kao glavni razlog se navodi inflacija. Samim tim, vozači će prilikom registracije morati da plate veći iznos, a povećanje zavisi od najviše od snage motora.

Ovo poskupljenje od 22 odsto se odnosi na cenu polise od autoodgovornosti, a ne na celokupan iznos registracije. Ipak, to znači i da će vozači prilikom registracije vozila morati da izdvoje nekoliko hiljada dinara više. O kom iznosu se zapravo radi, zavisi od više faktora, kao što su snaga motora, premijski stepen, ali i eventualna šteta tokom trajanja aktuelne polise.

Oni čije automobile pokreću motori sa većom snagom od 110 kW (150 KS), najviše će i osetiti ovo poskupljenje. U zavisnosti od osiguravajuće kuće, poskupljenje će u ovom slučaju biti između 5.000 i 6.000 dinara.

Ipak, ukoliko vozite nešto slabiji automobil sa snagom motora od 44 kW (60 KS) do 55 kW (75 KS), možete očekivati poskupljenje osiguranja, pa i same registracije, za oko 2.500 do 3.000 dinara.

Veliki broj vozača u Srbiji poseduje vozilo koje razvija od 66 kW (90 KS) do 84 kW (114 KS). U tom slučaju, polisa autoodgovornosti će biti skuplja od 3.600 do 4.000 dinara.

Oni sa nešto slabijim agregatima i neće toliko osetiti ovo poskupljenje, jer ukoliko vaš automobil razvija manje od 44 kW (60 KS), možete očekivati skuplju registraciju za 1.800 do 2.400 dinara, u zavisnosti od snage motora.

Treba napomenuti da su ovo iznosi za početni, četvrti premijski stepen, i to za putničke automobile. Ukoliko ste u prethodnih par godina vozili bez izazivanja udesa, rast cene osiguranja će biti nešto manji. Sa druge strane, ukoliko ste izazvali udes, rast cene polise će biti još veći. Naravno, iznos polise osiguranja je individualan, pa ukoliko vas zanima koliko ćete više morati da platite prilikom registracije, najbolje je da to proverite sa vašom osiguravajućom kućom.

Što se tiče razloga ovog poskupljenja, navode se inflacija, rast cene delova, usluga transporta, ali i veće plate u Srbiji.

„Osnovni razlog poskupljenja polise osiguranja od autoodgovornosti jeste rast cene rezervnih delova, uslovljen inflacijom na svetskom nivou. Tu je i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka koja je uticala na poskupljenje su i više cene radnog časa u servisima jer smo dostigli cene koje su aktuelne u najrazvijenijim evropskim državama“, rekao je za Blic Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

Nekoliko osiguravajućih kuća su cenu polise osiguranja od autoodgovornosti već podigli, a oni koji nisu promenili cenovnike od 1. avgusta će to učiniti tokom narednih dana. Ovo je prva promena cene polise obaveznog osiguranja za automobil još od 2014. godine.

