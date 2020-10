Poznata automobilska marka „Kia“ menja logo od sledeće godine, posle više od četvrt veka od kako je dizajniran poznati ovalni znak tog dela južnokorejskog giganta „Hjundai-Kia“.

Novi znak osvanuće na modelima ove kompanije od 2021. godine, rekao je novi generalni direktor „Kie“ Ho Sung Song govoreći o petogodišnjem planu te kompanije koji će biti predstavljen takođe početkom sledeće godine.

Bye bye, oval. Kia Motors CEO confirms unveiling of new brand logo in January. https://t.co/fFoEpWnOyu

​„Plan S“ ne znači samo promenu vizuelnog identiteta kompanije, već i strategije u proizvodnji, a Ho navodi kako će njihovi modeli biti „dinamičniji, stilizovaniji i inventivniji“, sa više oslanjanja na električna vozila, prenosi „Automotiv njuz“.

​„Kia“ planira da uloži 25 milijardi dolara u razvoj novih modela i da u narednih pet godina ima u svojoj gami čak 11 električnih vozila.

KIA logo time-line is 👀 It's Time for new one 🙌#KIA https://t.co/urvRp8iuVw pic.twitter.com/IhKTMGfZLG

