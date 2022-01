Precenjeni i nepouzdani: Ove marke automobila su vlasnike najviše razočarale

Jedna nedavna studija potvrđuje da pouzdanost i kvalitet ne moraju da budu nužno vezani uz zadovoljstvo vožnje automobila.

Radi se o istraživanju koje je Consumer Reports sproveo nad više od 300.000 vlasnika automobila u SAD-u, a cilj je bio da saznaju koji auto je najmanje ispunio očekivanja. Zanimljivo je da su u neslavnih top 10 ušli i inače dosta cenjeni modeli i marke. Na primer, čak dva Infinitijeva modela su ušla na listu onih koji su najviše razočarali vlasnike, a tu je i Nissan Rogue Sport, jedan do popularnijih modela na tržištu.

Međutim, ono što možda najviše iznenađuje je prvo mesto. Verovali ili ne, na prvom mestu je Toyota C-HR, a ovaj model bi opet kupilo tek 29% vlasnika. Primera radi, Džipovi modeli Compass i Renegade, koji baš i ne važe za najpouzdanije, na sedmom, odnosno osmom mestu, sa 46%.

