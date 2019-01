Ovi automobili najprodavaniji su u Srbiji

BEOGRAD – U Srbiji je u 2018. godini prodato 30. 731 novih automobila, što je rast od oko sedam-osam procenata u odnosu na proteklu godinu, kažu u Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova uz ocenu da tržište automobila u Srbiji raste zbog boljih uslova finansiranja, lakše nabavke i pojeftinjenja vozila.

U Srbiji su se 2018. najviše prodavala vozila marke „škoda“, zatim „fijat“, „folksvagen“, potom „reno“, „dačia“, „hjundaji“, a značajno interesovanje vladalo je za japanske automobile.

Predsednik Asocijacije Miloš Petrović rekao je Tanjugu da je prema podacima MUP-a, i kriterijumu prvi put registrovano novo vozilo, prošle godine ukupno registrovano 30. 731 vozilo, a od tog broja, 25.000 čine putnička i 5.500 laka komercijalna vozila do 3, 5 tona.

„Prema tim podacima vidi se da smo se ‘vratili’ na 2011. godinu kad je prodato 30.000 vozila, ali smo daleko od 2008. kada je prodato 60.000 vozila“, rekao je Petrović.

U Srbiji je 2018. najviše interesovanja bilo za vozila marke škoda, zatim fijat, folsvagen, potom reno, dačia, hjundaji, a

Govoreci o tome šta je uticalo na veću prodaju novih automobila, Petrović je rekao da je najviše uticalo to što je sada nikad lakša nabavka vozila, zatim to što se sve više udružuju finansijske institucije, prodavci, osiguravajuće kuće, i samim tim lakše dolazi do kredita, pojednostavljena je procedura, a automobili nikad nisu bili jeftiniji.

Takođe primetno je i da je povecana i prodaja luksuznih automobila iz premium segmenta i to mercedesa, audija, BMW-a.

„Sva tri luksuzna brenda su se vrlo dobro prodavali, a kao novi brendovi su se pojavili i rendz rover, ferari, maserati, rols rojs, i primetno je da se ta luksuzna vozila sve bolje prodaju“, naveo je Petrović.

Što se tiče prodaje električnih vozila, to je i dalje na nivou štatističke greške, ističe sagovornik Tanjuga.

On navodi da je, od kada je počeo trend elektrifikacije, prodato svekupuno 400 vozila koji su ekološki čista.

Ipak, primetan je trend da kompanije sve više prelaze na ekološki cišta vozila, pa je važno da postoje kako podsticaji za to, tako i odgovarajuća infrastruktura.

Petrović kaže i da je poražavajuće to što se svake godine uvozi veliki broj polovnih vozila.

„Srbija je jedina zemlja u svetu gde se može uvesti iz 2000. godine automobil, praktično star 19 godina“, rekao je Petrović.

Kako kaže, potom se vlasnici sreću sa problemima da ta vozila ne mogu da prođu tehnički pregled zvog nove uredbe.

U 2018. 143.000 polovnih automobila je ušlo u Srbiju, a prethodne 157.000, što znači da je manje polovnih vozila ušlo u zemlju, jer se najavljuje da neće moći da se registruju ako imaju nedozvljenu emisiju gasova, rekao je Petrović.

Uvoz odnosno prodaja polovnih vozila je pet puta viša nego novih automobila, a 90 odsto njih ima Euro 3 normu, sto je već zabranjeno u Evropi, ukazuje sagovornik Tanjuga.

(Tanjug)