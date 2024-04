Retko ko zna čemu služi ova ručka iznad vrata u automobilu, evo kako se pravilno koristi

Znate li čemu zaista služi ručka iznad prozora u automobilu odnosno zašto je proizvođači uopšte postavljaju na tom mestu?

Mnogi ljudi na tu ručku kače raznu odeću – od košulja, haljina do sakoa, a nikako ne bi trebalo da to čine, dok je automobil u pokretu jer se time prekrivaju prozori čime se smanjuje vidljivost kroz taj deo kola.

Ručke imaju važnu funkciju za osobe sa poteškoćama u kretanju. Ljudi u invalidskim kolicima ili bilo ko kome nedostaje snage u nogama može da se drži za ovaj predmet dok ne zauzme dobar položaj u autu.

U novijim automobilima neretko nema ručki za hvatanje jer pojedini dizajneri vozila žele da linije krova budu niže, što može da bude bolje za aerodinamiku.

To im ne ostavlja mnogo prostora za ugradnju ručki, jer tvrdi materijal mora da budu na sigurnoj udaljenosti od glave, zbog čega se ponekad ne ugrađuju, piše Daily star.

Pre dve godine pojavio se „trik“ na Tiktoku koji je brzo postao viralan. Korisnica @sanne_vberkel objavila je video na ovoj mreži gde je pokazala da se ispod ručki u pojedinim automobilima mogu nalaziti ovakvi delovi koji olakšavaju kačenje odeće.

Video počinje s njom koja ručicu povlači iznad suvozačkog prozora pre nego što unutra okrene malu polugu unutra. Ova poluga zapravo drži ručku na mestu, što olakšava vešanje stvari.

Moramo istaći da ovo možda neće raditi za svaki automobil, ali vredi proveriti da li funkcioniše kod ručke vašeg automobila.

Brojni TikTok korisnici ostali su šokirani tom funkcijom priznajući da im to nikad ni ne bi palo na pamet, a brzo su u komentarima otkrili i da više nauče na društvenim mrežama nego u stvarnom životu. “Šta?! Kako to nisam shvatila za 42 godine života?”, pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: “TikTok me naučio više nego škola!”

Ipak, nikako ne treba gubiti iz vida, da se odeća ne stavlja na prozore kola dok je vozilo u pokretu.

(Espreso/BlicŽena)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.