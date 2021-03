Skaču cene polovnih automobila

Predložene izmene zakona o garanciji u Nemačkoj mogle bi dovesti do skoka cena polovnih automobila u toj zemlji za oko 10 do 20 odsto, ali i kraja prodaje starijih polovnjaka. To bi moglo da utiče i na naše tržište, jer se veliki broj automobila iz Nemačke uvozi u Srbiju.

Nemački garancijski zakon trebalo bi da se uskladi sa direktivama EU o prodaji robe, a nemačko Državno udruženje nezavisnih trgovaca motornim vozilima pobunilo se protiv tih izmena i obratilo se nemačkim vlastima zbog posledica koje bi izmene zakona mogle da donesu.

Iz tog udruženja navode da su predviđene izmene veoma nepovoljne i neodržive za trgovinu motornim vozilima, prenosi revija Hrvatskog autokluba.

Evropska pravila predviđaju da svaki prodavac mora da daje garanciju od godinu dana, a ona je do sada bila šest meseci. Kako je to napisano u evropskoj Direktivi o prodaji robe, „smatra se da je svaka neusklađenost koja se pojavi u roku od godinu dana od trenutka isporuke robe, postojala i u trenutku isporuke, osim ako se ne dokaže suprotno ili ako nije spojiva s prirodom robe ili prirodom neusklađenosti“.

Trgovci automobilima navode da im toliko dug rok stvara velike probleme. Iako novi propisi idu na ruku kupcima polovnih automobila, dugoročno bi moglo doći do toga da oni budu najviše oštećeni, zbog rasta cena vozila.

(Sputnjik)

