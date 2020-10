Snimak koji je osvojio internet: Lada Niva preživela azerbejdžanske projektile

Lada Niva je besmrtna. To je zaključak nakon što se na internetu pojavio snimak koja pokazuje ovaj legendarni sovjetski auto koji je, kao u američkim filmovima, neokrznut prošao raketiranje azerbejdžanskih snaga.

NAGORNO KARABAKH: Footage of what is claimed to be an Azerbaijani missile strike against a bridge. pic.twitter.com/jJflNWtyhG

— Conflict News (@Conflicts) October 2, 2020