Šokantan video širi se društvenim mrežama: Pogledajte šta ovaj vozač Tesle radi pri velikoj brzini

Teslin sistem pomoći vozaču u saobraćaju mnogi shvataju i koriste potpuno pogrešno. Autopilot, odnosno mogućnost potpuno samostalne vožnje automobile, namenjen je isključivo vozačima koji i dalje prate događanja u saobraćaju, kao i ruke na upravljaču i u svakom trenutku spremni su da preuzmu kontrolu nad vozilom.

Drugim rečima, ni u kom slučaju vozač ne može da prepusti automobilu potpunu kontrolu.

Iznenađujuće, mnogi vozači ne vide navedeno kao logičnu stvar te se u potpunosti oslanjaju na Teslinu veštačku inteligenciju, što dovodi do brojnih nesreća i tragedija uzrokovanih vožnjom na autopilotu.

#WATCH: A man was seen sleeping behind the wheel of his Tesla on the QEW this morning pic.twitter.com/MHZyRneZqc

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) September 2, 2022