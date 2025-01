Šta znači kada se upali ova lampica u autu? Izgleda čudno, ali radi se o ozbiljnom problemu

Kod vožnje postoji niz stvari na koje trebate obratiti pažnju i znati šta sve lampice i simboli na instrument tabli znače, ali većina ljudi nema pojma šta da radi ako se neki od njih upali.

Naravno, postoje očigledni simboli koje prepoznajete, poput simbola za nisku količinu goriva, ali ima i onih za koje malo ko zna što znače, piše Lad Bible.

What this light mean? pic.twitter.com/cgabbCqYml — Vivian Mayer (@mysty812) December 29, 2024

Na platformi X korisnici su pokušavali da otkriju šta označava simbol koji bi se mogao opisati kao brod s jedrom na moru, a dok su se mnogi šalili, neki su zapravo bili korisni. Jedna korisnica je objavila sliku svoje kontrolne ploče s označenim simbolom koji treperi.

Napisala je: „Šta znači ovo svetlo?“ Neko je zatim retvitovao i rekao: „Izgleda kao čamac. Verovatno znači da je sve glatko ili nešto tako“, i usledila je lavina šala. Jedna osoba je napisala: „To je upozorenje da se pirati približavaju. Bolje počni da veslaš.“ Druga je rekla: „Nemam pojma šta to znači.“

Pravi odgovor?

Jedan komentator je pojasnio: „To znači da motor vašeg automobila još nije dostigao normalnu temperaturu. Kada se zagreje, to svetlo će se ugasiti. Znam to jer sam to morao da tražim za unajmljeni automobil pre otprilike 2 meseca.“

O čemu se radi?

Ali, i to je zapravo pogrešno.

Radi se o upozorenju za hlađenje motora, i to nije čamac, već termometar s talasastim linijama na dnu. Prema istraživanju ATS Euromastera, 80 posto vozača nije znalo šta ova lampica označava. U suštini, simbol znači da je temperatura motora previsoka i da vaš automobil ima nizak nivo rashladne tečnosti.

Ako to ne popravite, motor bi mogao da se pregreje, što bi moglo dovesti do troška od nekoliko hiljada evra za novi motor. Ako je svetlo crveno, potrebno je zaustaviti se čim to bude sigurno i ugasiti motor, navodi Lad Bible.

„Ako je nivo rashladne tečnosti nizak ili postoji neki drugi problem s vašim sistemom hlađenja, mogli biste uzrokovati ozbiljnu štetu ako nastavite da vozite. Tada možete sami da obavite osnovne provere ili pozovete pomoć“, kaže se u objašnjenju.

Kako biste otkrili zašto je svetlo počelo da treperi, morate razmotriti nekoliko faktora koji bi mogli igrati ulogu. „Najverovatnije je gubitak rashladne tečnosti ili kvar senzora“, objašnjava Eden Motor Group.

„Gubitak rashladne tečnosti mogao bi biti uzrokovan curenjem negde u sistemu, poput napuknute cevi ili rupe u radijatoru. To bi mogli da vidite. čujete ili čak osetite miris kad otvorite poklopac motora“, dodaju.

Ali, ako ne vidite curenje, „pogledajte rezervoar rashladne tečnosti“ i ako proverite „maksimalne i minimalne oznake na strani rezervoara“, znaćete imate li dovoljno tečnosti u sistemu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com