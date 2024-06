Stručnjaci otkrili: Ovo su najbolji polovni automobili koje možete kupiti

Prema studiji iz 2021. koju je proveo J.D. Power, nezavisni izvor recenzija i ocena automobila, današnji automobili izrađeni su s rekordnom pouzdanošću. To su sjajne vesti za svakoga ko želi da kupi polovni automobil: odaberite pravu marku i model i velike su šanse da ćete s njim preći hiljade i hiljade kilometara. Evo koje su polovne automobile izdvojili stručnjaci, piše Best Life.

Manji automobili

Mark Beneke, suvlasnik Westland Auto Salesa, kaže da su njegovi omiljeni polovni mali sedani za kupovinu polovnih Toyota Corolla, Honda Civic i Mazda 3. „Corolle su jedno od retkih vozila koje smo spremni da kupimo i preprodamo nakon ograničenja godine i kilometraže za naš poslovni model“, kaže Beneke. „To je zato što ova vozila kod nas imaju tako dobru reputaciju da spadaju u svoju kategoriju. Za njih je potrebno malo održavanja, sigurna su, troše gorivo i, iznad svega, pouzdana su.“ Međutim, ako osim funkcije cenite oblik, Beneke kaže da Civic spaja stil i performanse. „Honda je takođe zauzela pristup koji je više usmeren na udobnost i počela je da uključuje ​​pakete za zabavu i naprednu tehnologiju u svoja nedavna vozila bez žrtvovanja ukupnog kvaliteta izrade Civic-a“, napominje. Što se tiče vrlina Mazde 3, Beneke kaže da su napravljene da traju: „Njihove mehaničke komponente su visoko kvalitetne i izdržljive. Jednostavne su i jeftine za održavanje, imaju veliku ekonomičnost goriva i gomilu prostora.“

Automobili srednje veličine

Kada je reč o automobilima srednje veličine, Kros Pajl, stručnjak za automobile za JustAnswer, i Beneke se slažu: Honda Accord, Honda Civic, Toyota Camry i Mazda 6 među najboljim su automobilima za kupovinu. „Nema potrebe tražiti stari da bi cena bila pristupačna. Možete kupiti jedan od ovih automobila po dobroj ceni u rasponu od tri do pet godina“, kaže Pajl. Prema Benekeu, Accord je odličan automobil koji možete kupiti polovan. „Oni nude mnogo prostora, veliku uštedu goriva, elegantan i sportski stil i pouzdan kvalitet“, kaže on. Beneke takođe objašnjava da je Mazda 6 odličan automobil. „Otkrili smo da su ovo automobili koji nude najveću vrednost“, kaže on.“Naši klijenti imaju sjajno iskustvo s Mazdom 6s tokom godina: velika efikasnost potrošnje goriva, nisko održavanje, puno prostora i moćnost“, dodaje. Na kraju, Beneke naziva Camry „izuzetno pouzdanim vozilom koje je zaslužilo i održalo svoju reputaciju tokom godina.“ „Ukupna pouzdanost, niski troškovi održavanja i buduća mogućnost preprodaje, čine ovaj automobil vrlo isplativom opcijom“, kaže stručnjak, a prenosi Večernji list.

Minivani ili višenamenska vozila

Ako tražite polovni minivan, Pajl preporučuje Kia Carnival ili Kia Sedona. „Nedostatak ovih modela je što im brzo pada vrednost, ali zbog toga ih možete nabaviti prilično jeftino“, kaže on. „Oni imaju dobru potrošnju goriva i nisu im potrebne popravke tako često.“

Terenski automobili

U zavisnosti od krajolika u kojem živite, nabavka vozila za sve terene mogla bi biti dobra stvar. Beneke preporučuje kupovinu polovnog Subarua umesto drugih marki. „Ako živite u području koje ima neravne terene, bilo koja Subaru linija je savršen izbor“, kaže Beneke. „Imaju dugotrajnu reputaciju kao čvrsti i napravljeni su s visokim kvalitetom na umu. Da ne spominjemo da je pogon na sve točkove koji dolazi standardno teško nadmašiti“, objašnjava.

Kamioneti

Pajl bi svakome na tržištu polovnih automobila preporučio dva Toyotina modela kamioneta: Tacoma i Tundra. „Ako želite vozilo koje zadržava vrednost, to je to. Oni su malo lakši, ali mogu obaviti posao ako ne morate da prenosite veliku težinu. Vrlo često mogu doći do oko 180 hiljada km pre nego što su potrebni bilo kakve veće popravke“, kaže on. Ford F150 je još jedan kamionet koji Pajl uslovno preporučuje, u zavisnosti od godišta. „Bilo je nekoliko godina koje nisu bile sjajne – to su bile one u kojima je predstavljen novi motor. Ako se klonite prve godine proizvodnje, uopšteno, ostali su prilično dobri. Mogu voziti porodici ili vući vaš kamper“, kaže on.

SUV automobil

Ako tražite polovni SUV, Beneke hvali Hyndai Santa Fe i Hyundai Tucson. „Santa Fe i Tucson su se pokazali kao izuzetno pouzdana i čvrsta vozila. Imaju izvrsnu sigurnosnu ocenu, nude puno prostora, lako ih je i pristupačno održavati i pružaju veliku efikasnost potrošnje goriva. Tokom godina videli smo ta vozila imaju dobre performanse u odnosu na druge uporedive SUV-ove za našu klijentelu,“ kaže on. Takođe kaže da je Ford Explorer napravio velike korake tokom godina. „Stariji Exploreri bili su solidna opcija, ali kada ih je Ford proširio 2011., postali su puno bolji“, objašnjava Beneke. „Sada su osigurali SUV koji može zadovoljiti potrebe prosečne porodice bez potrebe za trošenjem tona goriva. To je vrlo udoban, svestran i ekonomičan polovni SUV.“

