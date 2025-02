Stručnjak za automobile upozorio vozače: ‘Nikada nemojte ovako točiti gorivo’

Ekspert za automobile Brajan Rajder, koji testira širok spektar novih i klasičnih modela automobila na Jutjub kanalu Regular Car Reviews i deli savete kako bi pratiocima pomogao da izbegnu skupe popravke, upozorio je vozače na uobičajenu grešku koja se dešava prilikom dolivanja goriva.

U objavljenom videu, Brajan savetuje vozače da prestanu da dolivaju gorivo u rezervoar nakon što okidač pumpe „škljocne“ jer nastavak punjenja može izazvati probleme, prenosi Express.

Upozorio na grešku koju prave mnogi vozači

„Nikad ne sipajte gorivo u svoj auto na ovakav način. Ako čujete škljocanje kada punite, odmah prestanite. Nemojte dodavati više“, rekao je Brajan, objašnjavajući: „U stvari sipate gorivo u otvor rezervoara, a to nije dobro. Nemojte to raditi.

Kada punite automobil gorivom, skoro uvek ćete primetiti da pumpa „klikne“ kada gorivo dostigne maksimalni preporučeni nivo u rezervoaru. U tom trenutku, vozači ne bi trebalo da dodaju više goriva jer ono može ostati u vratima za punjenje, što može prouzrokovati zagrevanje i širenje goriva – što zauzvrat može dovesti do ulaska viška goriva u filter sa aktivnim ugljem u kabini. Ako dođe do ovog problema, može doći do raznih problema, uključujući poteškoće pri pokretanju motora, povećane emisije i aktiviranje lampice „proverite motor“.

Brajan je istakao da problemi izazvani tako lošom navikom sigurno nadmašuju sve prednosti koje vozači misle da dobijaju od dodatnog goriva.

Koliko goriva je dozvoljeno sipati?

„Osim toga, ako imate starije vozilo, koliko zaista doprinosi neko dodatno gorivo? Na putu ćete imati problema samo za oko pola kilometra dodatnog dometa“, naglasio je on.

Umesto toga, stručnjak savetuje vozače da uvek pune samo onoliko goriva koliko je potrebno i da redovno dopunjuju gorivo kad god je to potrebno. Međutim, dok vozači mogu oštetiti automobil prepunjavanjem, mnogi stručnjaci upozoravaju da do sličnih problema može doći ako vozači ne napune dovoljno goriva.

Oni koji uvek voze automobile na „rezervi” tako što pri svakoj poseti benzinskoj pumpi toče samo nekoliko litara, rizikuju da oštete pumpu za gorivo, koja je inače hladna jer je okružena tečnošću. Ako dođe do kvara pri pregrevanju, motor će brzo početi da gubi snagu ili će se ugasiti i na kraju potpuno otkazati jer gorivo neće stići do pogonskog sistema.

(Net.hr)

