Uštedite gorivo tokom zime: Uz ovih pet caka automobil troši i do 25% manje

Evo kako da uštedite na gorivu dok vozite svog četvorotočkaša!

Visoke cene goriva mnoge su naterale da „protegnu noge“ ili na posao putuju na neki drugi način – gradskim prevozom ili biciklom. Ako to za vas nije opcija, naročito tokom hladnih zimskih dana, te želite da i dalje uživate u udobnosti svog automobila, znajte da postoje neke jednostavne cake koje mogu da vam pomognu da prilikom vožnje trošite i do 25 odsto manje goriva, a znaju ih samo najiskusniji vozači.

Postepeno ubrzavajte

Ukoliko naglo ubrzavate tokom vožnje, to „vuče“ mnogo goriva. Da biste što ekonomičnije trošili gorivo, savet stručnjaka je da ubrzavate polako – oko 20 kilometara na sat za pet sekundi.

Održavajte stabilnu brzinu

Što agresivnije vozite, to više goriva trošite. Česta ubrzavanja i kočenja povlače sa sobom i veću potrošnju goriva, a istraživanje je pokazalo da „šetanje“ brzine između 75 i 85 kilometara na čas svakih 18 sekundi može da poveća potrošnju goriva za oko 20 odsto.

Naravno, u brojnim situacijama ćete morati da usporavate i kočite – raskrsnice, semafori, pešački prelazi… – ali gledajte da održavate stabilnu brzinu i minimalno je menjate sve dok je to moguće.

Motrite na saobraćaj

Pokušajte da uvek unapred predvidite šta bi drugi učesnici u saobraćaju mogli da urade. Držite odstojanje od automobila ispred sebe, obraćajte pažnju na pešake i tako će vožnja biti ne samo bezbednija, već ćete moći da izbegnete nepotrebno česte promene brzine koje troše više goriva.

Izbegavajte brzu vožnju

Većina automobila ima najekonomičniju potrošnju goriva pri brzini između 50 i 80 kilometara na sat, a što je brzina veća od toga, povećava se i potrošnja goriva.

Na primer, pri brzini od 120 kilometara na sat prosečan automobil troši oko 20 odsto goriva više nego pri brzini od 100 kilometara na sat.

Usporavajte umesto da kočite

Svaki put kada pritisnete kočnicu, trošite više goriva. Opet, neke situacije zahtevaju kočenje, to je sasvim jasno, ali gledajte da u situacijama kada je to bezbedno, umesto kočnice prosto sklonite nogu sa papučice za gas i pustite automobil da sam postepeno smanji brzinu do one koja vam odgovara.

